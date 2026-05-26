Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γωγώ Μαστροκώστα: Είμαι λίγο μουδιασμένος, έχει σφίξει το στομάχι μας
Θα σε θυμόμαστε γι’ αυτή σου την καλή σου την καρδιά, είπε ο παρουσιαστής
Συναισθηματικά φορτισμένος εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή του λίγες ώρες μετά την είδηση θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα.
Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έφυγε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στο «The 2Night Show» , ο παρουσιαστής αποχαιρέτισε τη Γωγώ Μαστροκώστα αναφερόμενος αρχικά στα πρώτα βήματα της καριέρας της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι στην επόμενη εκπομπή θα προβληθεί μεγαλύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Γωγώ Μαστροκώστα στο «The 2Night Show» πριν από μερικά χρόνια.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος, γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έχει σφίξει το στομάχι μας. Μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά, έχει έρθει εδώ, είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί. Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα. Η Γωγώ για εμένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς, κεφιού και μιας ελπίδας».
Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε με θερμά λόγια για την προσωπικότητα και τη θετική ενέργεια που εξέπεμπε η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο, στέλνοντας δημόσια τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της. «Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και εντάξει, όλο αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Να πω καλό ταξίδι Γωγώ, μέσα απ’ την καρδιά μου και απ’ όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες. Και επίσης, συλλυπητήρια στο σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε. Και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι, να ξέρετε – αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε – θα σε θυμόμαστε γι’ αυτή σου την καλή σου την καρδιά και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις. Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο. Αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή».
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή από καρκίνο, έπειτα από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Την απώλειά της γνωστοποίησε μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα. Λίγο αργότερα έγιναν γνωστές και οι λεπτομέρειες για την κηδεία της, καθώς και η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.
Η εξόδιος ακολουθία του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα ακολουθήσει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της. Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα».
Δείτε το βίντεο
