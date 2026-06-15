Αλέξης Τσίπρας: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
Αλέξης Τσίπρας: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση
Ασφαλώς υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια - Αλλά έχει σημασία αν θα τα εξαντλήσεις ξαναστήνοντας το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς ή θα διατηρείς τις τρομερές κοινωνικές ανισότητες
Από τη Νίκαια και συγκεκριμένα από την πλατεία 17ης Αυγούστου ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας τον κύκλο των ανοιχτών συναντήσεών του με τους πολίτες, ακολουθώντας το πρότυπο των εκδηλώσεων «Unmute Now» που είχαν διοργανωθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι επιλέγει να ξεκινήσει την προσπάθειά του από την Κοκκινιά, «τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως είπε, ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ.
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο:
Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για σκάνδαλα, αδικίες και ανισότητες. «Αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερότητα αλλά οπισθοδρόμηση στον βάλτο της διαφθοράς. «Το δίλλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα» σημείωσε.
«Ασφαλώς υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά έχει σημασία αν θα τα εξαντλήσεις ξαναστήνοντας το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς ή θα διατηρείς τις τρομερές κοινωνικές ανισότητες» ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.
Δείτε φωτογραφίες
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι στον πυρήνα της πολιτικής του είναι οι παρεμβάσεις για την ενέργεια (ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους), τα κόκκινα δάνεια, την στήριξη των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων τις οποίες χαρακτήρισε απάνθρωπες και ψυχοφθόρες. Αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να συνδεθεί με ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου, ανέφερε. Η πέμπτη παρέμβασή όπως είπε θα αφορά την αύξηση των μισθών σε υγειονομικούς και τους δασκάλους.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Τσίπρας είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τη δεύτερη Κυριακή και τόνισε ότι ο δικός του στόχος είναι να τον νικήσουμε στις πρώτες κάλπες, όχι στη δεύτερη.
Δείτε βίντεο
Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι επιλέγει να ξεκινήσει την προσπάθειά του από την Κοκκινιά, «τον τόπο των αγώνων και της αξιοπρέπειας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ξεκινάμε από τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, γιατί θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της δουλειάς», σημείωσε, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής του.
Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες που, όπως είπε, ανταποκρίθηκαν μαζικά στο κάλεσμα για την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ.
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που έσπευσαν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ., η οποία μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο:
Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για σκάνδαλα, αδικίες και ανισότητες. «Αυτό που ζούμε δεν είναι σταθερότητα αλλά οπισθοδρόμηση στον βάλτο της διαφθοράς. «Το δίλλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα» σημείωσε.
«Ασφαλώς υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Αλλά έχει σημασία αν θα τα εξαντλήσεις ξαναστήνοντας το κοινωνικό κράτος στηρίζοντας τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς ή θα διατηρείς τις τρομερές κοινωνικές ανισότητες» ανέφερε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.
Δείτε φωτογραφίες
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι στον πυρήνα της πολιτικής του είναι οι παρεμβάσεις για την ενέργεια (ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους), τα κόκκινα δάνεια, την στήριξη των δημοσίων συγκοινωνιών, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων τις οποίες χαρακτήρισε απάνθρωπες και ψυχοφθόρες. Αυτό το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να συνδεθεί με ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου, ανέφερε. Η πέμπτη παρέμβασή όπως είπε θα αφορά την αύξηση των μισθών σε υγειονομικούς και τους δασκάλους.
Κλείνοντας την ομιλία του ο Τσίπρας είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τη δεύτερη Κυριακή και τόνισε ότι ο δικός του στόχος είναι να τον νικήσουμε στις πρώτες κάλπες, όχι στη δεύτερη.
Δείτε βίντεο
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Γιώργος Βασιλειάδης, Διονύσης Τεμπονέρας, ο παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, καθώς και οι Γρηγόρης Θεοδωράκης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου και Αθηνά Λινού.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια ήταν και ο κ. Δημήτρης Μητσοτάκης, έμπορος της περιοχής, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι στη Νίκαια. Εμφανώς αγχωμένος από το γεγονός ότι «ένας... Μητσοτάκης μιλούσε σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα», σημείωσε ότι η εμπορική δραστηριότητα στη Νίκαια έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δημιουργούν τα πολυκαταστήματα και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού.
Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια ήταν και ο κ. Δημήτρης Μητσοτάκης, έμπορος της περιοχής, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι στη Νίκαια. Εμφανώς αγχωμένος από το γεγονός ότι «ένας... Μητσοτάκης μιλούσε σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα», σημείωσε ότι η εμπορική δραστηριότητα στη Νίκαια έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δημιουργούν τα πολυκαταστήματα και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού.
Δείτε ολόκληρη την εκδήλωση
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