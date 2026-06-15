Αλέξης Τσίπρας: Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, οιο παρουσιαστήςκαθώς και οικαιΑνάμεσα στους προσκεκλημένους στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια ήταν και ο κ. Δημήτρης Μητσοτάκης, έμπορος της περιοχής, ο οποίος κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι στη Νίκαια. Εμφανώς αγχωμένος από το γεγονός ότι «ένας... Μητσοτάκης μιλούσε σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα», σημείωσε ότι η εμπορική δραστηριότητα στη Νίκαια έχει συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω του έντονου ανταγωνισμού που δημιουργούν τα πολυκαταστήματα και οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού.