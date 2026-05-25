Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, την είχαν φθονήσει αρκετοί γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της που ενοχλούσε
Έπεφτε σε κώμα ξανά και ξανά και τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, εξομολογήθηκε η ηθοποιός για την πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή στα 56 της
Ένα πολύ λαμπερό πλάσμα ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα, όπως υποστήριξε η Βάνα Μπάρμπα, η οποία δήλωσε πως την είχαν φθονήσει αρκετοί γιατί είχε έναν ερωτισμό στην ομορφιά της που ενοχλούσε.
Η ηθοποιός μίλησε για την πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, όπως ανακοίνωσε η κόρη της, στο Πρωινό τη Δευτέρα 25 Μαΐου, και αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα της ζωής της, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.
Η Βάνα Μπάρμπα τόνισε πως η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μία αξιοθαύμαστη σύζυγος και μητέρα: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα που ονειρεύτηκαν πάρα πολλά αρσενικά για τον ερωτισμό που είχε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, ποτέ δεν θα έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Την είχαν φθονήσει αρκετοί, γιατί είχε αυτό τον ερωτισμό της ομορφιάς της που πραγματικά ενοχλούσε. Απέδειξε όμως με το πέρασμα του χρόνου ότι είναι μια αξιοθαύμαστη σύζυγος, μια αξιοθαύμαστη μητέρα, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της. Ήταν απ’ τα λίγα, έτσι, φωτεινά πλάσματα της δεκαετίας του 1990. Θα λείψει σε όλους. Ήταν άξια μαχήτρια του αγώνα της με τον καρκίνο. Και έπεφτε σε κώμα, έπεφτε σε κώμα ξανά πάλι, και τα τελευταία χρόνια ήτανε τα πράγματα πολύ άσχημα. Να αναπαυτεί η ψυχούλα της. Τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, και ειδικά στο παιδί της και στον σύζυγό της», είπε.
Στην εκπομπή μίλησε και η Ιωάννα Σουλιώτη, η οποία φαίνεται πως ενημερώθηκε για τη δυσάρεστη είδηση από τους δημοσιογράφους και αναφώνησε: «Ω γαμώτο. Ω τι κρίμα. Κρίμα. Κρίμα. Πολύ γλυκός άνθρωπος, εγώ θα την έλεγα χαρά της ζωής. Πάντοτε χαμογελαστή. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένειά της, στην κορούλα της και στον άντρα της».
