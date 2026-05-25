Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα στα 56 της χρόνια

Η δημόσια αντιμετώπιση της ασθένειας

Στις 28 Μαΐου 2010 παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλλα, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν τη μοναχοκόρη τους, Βικτόρια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια, με κοινό βίο και αλληλοστήριξη στις δύσκολες στιγμές.Την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram την είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2024.Σε συνέντευξή της το 2019 στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα», η Γωγώ μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της, τονίζοντας την ψυχική δύναμη που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει την ασθένεια, αλλά και την στήριξη του Τραϊανού Δέλλα: «Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου… Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες».Η Γωγώ Μαστροκώστα θεωρείται σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας για όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, αφήνοντας πίσω της μία οικογένεια και ένα ευρύ κύκλο φίλων που θα τη θυμούνται για το θάρρος και την αφοσίωσή της.