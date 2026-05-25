Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα στα 56 της χρόνια
Η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε την πολυετή μάχη με τον καρκίνο

Στα 56 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή η Γωγώ Μαστροκώστα, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα, καρπός του έρωτά της με τον Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ.», έγραψε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου.

Η τελευταία μάχη της Μαστροκώστα

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της πριν από 18 χρόνια. Παρά τις επαναλαμβανόμενες υποτροπές, αντιμετώπιζε την ασθένεια με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», όπου παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, προκαλώντας ανησυχία και θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία και ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 1995 στο MEGA μέσα από την εκπομπή «Μεταξύ μας».

Το 2007 κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία» και το 2018 συμμετείχε στο «Dancing with the Stars» στον ANT1.

Το 2007 ασχολήθηκε με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δίσκο της «Αμαρτία», ενώ συνεργάστηκε με τον γνωστό ράπερ Θηρίο στο τραγούδι και βίντεο κλιπ «Δεν μου κάνεις», το οποίο θεωρείται μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μουσικής της πορείας στην ελληνική pop σκηνή. Το βίντεο κλιπ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές και παραμένει σημείο αναφοράς της καλλιτεχνικής της δημιουργίας.

Στις 28 Μαΐου 2010 παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλλα, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν τη μοναχοκόρη τους, Βικτόρια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους διήρκεσε πάνω από 20 χρόνια, με κοινό βίο και αλληλοστήριξη στις δύσκολες στιγμές.

Την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram την είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2024.



Η δημόσια αντιμετώπιση της ασθένειας

Σε συνέντευξή της το 2019 στην εκπομπή «Μετά τα Μεσάνυχτα», η Γωγώ μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της, τονίζοντας την ψυχική δύναμη που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει την ασθένεια, αλλά και την στήριξη του Τραϊανού Δέλλα: «Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ανεμελιά μου… Ο Τραϊανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες».

Η Γωγώ Μαστροκώστα θεωρείται σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας για όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, αφήνοντας πίσω της μία οικογένεια και ένα ευρύ κύκλο φίλων που θα τη θυμούνται για το θάρρος και την αφοσίωσή της.
