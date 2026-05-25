Την Τετάρτη η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων
Θα ακολουθήσει η ταφή στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, γράφει η Βικτώρια Δέλλα
Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα στο Ελληνικό και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα Instagram story μέσω του οποίου έκανε γνωστές τις πληροφορίες για το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, έπειτα από άνιση μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της Γωγώς Μαστροκώστα. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
Όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Μετά θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να γίνει δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κυτίο στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».
Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτώρια, που απέκτησε με τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα.
Όπως έγραψε η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».
