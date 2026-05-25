Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: Περίμενα να γίνει ένα θαύμα, ήταν μια μαχήτρια ζωής
Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: Περίμενα να γίνει ένα θαύμα, ήταν μια μαχήτρια ζωής
Ήξερα ότι μπορούσε να το παλέψει, δεν περίμενα ότι θα τη νικήσει, πρόσθεσε για την πρώην γυμνάστρια που έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο
Μαχήτρια ζωής αποκάλεσε η Ιωάννα Λίλη τη Γωγώ Μαστροκώστα, εκφράζοντας την πίστη που είχε πως η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο θα κέρδιζε τη μάχη με τον καρκίνο.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μετά από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την απώλεια της πρώην γυμνάστριας, αναφερόμενη στη δύναμη και την επιμονή που τη χαρακτήριζαν όλα αυτά τα χρόνια.
Παράλληλα, τόνισε πως μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα θα κατάφερνε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Όπως είπε: «Είναι πολύ στενάχωρο και δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, Βικτώρια. Πραγματικά δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Γνώριζα την κατάσταση της Γωγώς και μάθαινα πολύ συχνά από τον Χάρη Σιανίδη, ρωτούσα πώς είναι και στενοχωριόμουν. Περίμενα να γίνει ένα θαύμα. Στενοχωριόμουν, θλιβόμουν και περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει την κατάσταση του καρκίνου, έτσι περίμενα να γίνει και το θαύμα αυτό, να σηκωθεί ξανά η Γωγώ, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση στη ζωή της. Ήταν μια μαχήτρια ζωής. Περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει. Δεν περίμενα, ότι θα τη νικήσει αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram. Στη συνέχεια, η ίδια μετέφερε τις πληροφορίες για την κηδεία της μητέρας της, καθώς και την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.
Η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
Σε ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη στο Instagram, μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες της με τη Γωγώ Μαστροκώστα, σε μία από τις οποίες εμφανίζεται και ο Χάρης Σιανίδης. «Έφυγες νωρίς, αλλά όχι αθόρυβα. Άφησες πίσω αγάπη, μνήμη και ένα κομμάτι δύναμης σε όσους είδαν τον τρόπο που πάλεψες. Καλό φως. Εύχομαι οι άνθρωποί σου να βρίσκουν δύναμη ο ένας μέσα στον άλλον και η κόρη σου να μεγαλώνει πάντα νιώθοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκες» σημείωσε η Ιωάννα Λίλη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτηση
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή μετά από 10 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την απώλεια της πρώην γυμνάστριας, αναφερόμενη στη δύναμη και την επιμονή που τη χαρακτήριζαν όλα αυτά τα χρόνια.
Παράλληλα, τόνισε πως μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα θα κατάφερνε να ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Όπως είπε: «Είναι πολύ στενάχωρο και δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, Βικτώρια. Πραγματικά δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω. Γνώριζα την κατάσταση της Γωγώς και μάθαινα πολύ συχνά από τον Χάρη Σιανίδη, ρωτούσα πώς είναι και στενοχωριόμουν. Περίμενα να γίνει ένα θαύμα. Στενοχωριόμουν, θλιβόμουν και περίμενα να σηκωθεί, όπως είχε ξεπεράσει την κατάσταση του καρκίνου, έτσι περίμενα να γίνει και το θαύμα αυτό, να σηκωθεί ξανά η Γωγώ, γιατί πάντα ξεπερνούσε την οποιαδήποτε φάση στη ζωή της. Ήταν μια μαχήτρια ζωής. Περίμενα να το ξεπεράσει και να σηκωθεί. Ήξερα ότι η Γωγώ μπορούσε να το παλέψει. Δεν περίμενα, ότι θα τη νικήσει αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της πρώην γυμνάστριας έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλλα μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram. Στη συνέχεια, η ίδια μετέφερε τις πληροφορίες για την κηδεία της μητέρας της, καθώς και την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων.
Η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.
Σε ανάρτηση που έκανε η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη στο Instagram, μοιράστηκε κοινές φωτογραφίες της με τη Γωγώ Μαστροκώστα, σε μία από τις οποίες εμφανίζεται και ο Χάρης Σιανίδης. «Έφυγες νωρίς, αλλά όχι αθόρυβα. Άφησες πίσω αγάπη, μνήμη και ένα κομμάτι δύναμης σε όσους είδαν τον τρόπο που πάλεψες. Καλό φως. Εύχομαι οι άνθρωποί σου να βρίσκουν δύναμη ο ένας μέσα στον άλλον και η κόρη σου να μεγαλώνει πάντα νιώθοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκες» σημείωσε η Ιωάννα Λίλη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα