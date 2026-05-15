Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: Έχασα τον εαυτό μου, για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον

Για την απώλεια των γονιών της, η Μαντώ επισήμανε αρχικά: «Εγώ έχασα τον εαυτό μου. Ξεριζώθηκα. Για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον. Θες να μιλήσεις με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου, και δεν μπορείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο. Τα παιδιά μου με κρατάνε και η δουλειά μου και ο κόσμος που με αγαπάει».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν έχει βαρεθεί να απαντά για τη συμμετοχή της στη Eurovision το 2003: «Γενικά στις συνεντεύξεις, λίγο πολύ λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά το κοινό κάθε φορά είναι άλλο. Οπότε, εξιστορώ ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτάνε. Γιατί είναι κι αυτό κομμάτι της δουλειάς, δεν βαριέμαι ποτέ να το κάνω», απάντησε.Όσον αφορά στον Ακύλα που εκπροσωπεί φέτος τον Ακύλα, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ακόμα και πριν από τον εθνικό τελικό, εγώ πίστευα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Πίστευα πολύ στον Ακύλα, το είχα πει και δημόσια. Ήταν ένα τραγούδι διαφορετικό, εντελώς. Ήταν κάτι καινούριο, δεν έχουμε ξαναστείλει ποτέ κάτι τέτοιο. Από μέσα μου έλεγα -και τώρα το λέω και απ’ έξω μου- ευτυχώς που δεν έστειλα κι εγώ τραγούδι φέτος, γιατί ήμουν έτοιμη να στείλω κι εγώ τραγούδι. Ευτυχώς που δεν έστειλα, γιατί ήταν σαρωτική η νίκη του Ακύλα φέτος. Ήτανε το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Κι αυτό αποδεικνύεται κιόλας από την επιτυχία και την αποδοχή που έχει διεθνώς. Θα τον αγαπάμε ό,τι και να γίνει».