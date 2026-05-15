Ακύλας για Eurovision: Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει





Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε ότι το τραγούδι του είχε αγγίξει το κοινό, περιγράφοντας τη μεγάλη ανταπόκριση που δέχτηκε τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο μετά την κυκλοφορία του «Ferto». Ο ίδιος σημείωσε: «Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… Μου έστειλαν βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουν, δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου».

Παράλληλα, ο Ακύλας μίλησε και για την αξία που έχει για εκείνον η παρουσία της μητέρας του στον τελικό της Eurovision, καθώς αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι του. Όπως εξομολογήθηκε: «Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, δηλαδή, αλλά θα με δει από το σπίτι και, μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και, μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουνε πολλή δύναμη και οι δύο».