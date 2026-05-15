Ακύλας για Eurovision: Φοβάμαι πολύ ότι μια θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει
Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα είναι η μαμά μου στον τελικό, είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, είπε ο τραγουδιστής
Την ανησυχία του σχετικά με τη θέση που θα φέρει η Ελλάδα στον τελικό της Eurovision, μοιράστηκε ο Ακύλας, δηλώνοντας πως τον προβληματίζει αν θα έρθει αντιμέτωπος με την απογοήτευση των θαυμαστών του, σε περίπτωση που δεν αναδειχτεί νικητής.
Ο τραγουδιστής που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», θα εμφανιστεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη σκηνή της Βιέννης. Λίγο από τον μεγάλο τελικό, έκανε δηλώσεις στη ραδιοφωνική εκπομπή «Love FM Cyprus 100.7» απόσπασμα των οποίων προβλήθηκε την Παρασκευή στο «Buongiorno». Εκεί, μίλησε μεταξύ άλλων για το άγχος που νιώθει ενόψει της εμφάνισής του, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού στο κομμάτι του και για τη σημασία που έχει για εκείνον η παρουσία της μητέρας του στον τελικό.
Αρχικά, ο Ακύλας παραδέχτηκε ότι η συζήτηση γύρω από μία πιθανή νίκη, δεδομένου ότι βρίσκεται ψηλά στα στοιχήματα, έχει αυξήσει την πίεση που αισθάνεται πριν από τον τελικό, εξηγώντας πως φοβάται μήπως ένα αποτέλεσμα εκτός πρώτης θέσης απογοητεύσει όσους τον στηρίζουν. Όπως είπε: «Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο το ότι πάμε για τη νίκη. Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το πρότζεκτ και να συνεχίζω. Απλά φοβάμαι πολύ το ότι μία θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει ας πούμε. Και με στενοχωρεί λίγο αυτό... Αρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε "δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας"».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη στιγμή που κατάλαβε ότι το τραγούδι του είχε αγγίξει το κοινό, περιγράφοντας τη μεγάλη ανταπόκριση που δέχτηκε τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο μετά την κυκλοφορία του «Ferto». Ο ίδιος σημείωσε: «Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου. Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… Μου έστειλαν βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουν, δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου».
Παράλληλα, ο Ακύλας μίλησε και για την αξία που έχει για εκείνον η παρουσία της μητέρας του στον τελικό της Eurovision, καθώς αποτέλεσε την έμπνευση για το τραγούδι του. Όπως εξομολογήθηκε: «Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, δηλαδή, αλλά θα με δει από το σπίτι και, μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και, μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουνε πολλή δύναμη και οι δύο».
