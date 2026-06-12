Μάιλι Σάιρους: Με τον πατέρα μου επικοινωνούμε μέσα από τη μουσική, έτσι μοιραζόμασταν πάντοτε τα συναισθήματά μας
Μάιλι Σάιρους: Με τον πατέρα μου επικοινωνούμε μέσα από τη μουσική, έτσι μοιραζόμασταν πάντοτε τα συναισθήματά μας
Είτε στέλνουμε με μήνυμα ένα τραγούδι που γράψαμε είτε ένα ποίημα, πρόσθεσε για τον Μπίλι Ρέι Σάιρους
Η μουσική είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί η Μάιλι Σάιρους με τον πατέρα της. Το νέο τεύχος του PEOPLE είναι αφιερωμένο στον Μπίλι Ρέι Σάιρους και η διάσημη τραγουδίστρια εξήγησε πως η αυτή η μορφή τέχνης διατηρεί ισχυρό τον δεσμό τους, αφού τους επιτρέπει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
«Είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε. Είτε στέλνουμε με μήνυμα ένα τραγούδι που γράψαμε είτε γράφουμε ένα ποίημα που εκφράζει όσα αισθανόμαστε με έναν τρόπο αυθεντικό για εμάς, έτσι μοιραζόμασταν πάντοτε τα συναισθήματά μας», είπε η 33χρονη βραβευμένη με Grammy σταρ.
Ο αδελφός της Μάιλι, Μπρέισον, συμφώνησε. Ο ίδιος ανέλαβε την παραγωγή και συνέβαλε στη σύνθεση του άλμπουμ του Σάιρους, «The Hill», της πρώτης νέας δισκογραφικής δουλειάς του βετεράνου της κάντρι έπειτα από 14 χρόνια. «Ο πατέρας μου επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη μουσική και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έπρεπε να μάθουμε όλοι μαζί», λέει ο Μπρέισον. «Αισθάνομαι ότι πράγματι “προσπάθησε ξανά”, δημιουργώντας αυτόν τον δίσκο μαζί μου».
Έχοντας αντιμετωπίσει νοσηλεία και προβλήματα με τη φωνή του το 2024, καθώς και τεταμένες σχέσεις με τα παιδιά του κατά το παρελθόν, ο Σάιρους δηλώνει: «Η ζωή είναι μια σειρά από προσαρμογές και νομίζω ότι η οικογένειά μου το γνώριζε πάντα. Όλοι έχουμε περάσει πολλά και έχουμε δει πολλά. Ό,τι συνέβη βρίσκεται πλέον στον καθρέφτη».
Παρότι ο Σάιρους αστειεύτηκε ότι «ποτέ δεν επρόκειτο να γίνει ο γονιός της χρονιάς», η υπερηφάνειά του για τους ανθρώπους στους οποίους εξελίχθηκαν τα παιδιά του είναι εμφανής. «Αυτό που είπε η Μάιλι για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μέσα από τη μουσική και την ποίηση είναι πολύ ειλικρινές», πρόσθεσε.
Για την κόρη του, Νόα, η σύνδεση με τον πατέρα της επιτυγχάνεται μέσα από ποιοτικό χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η φάρμα του πατέρα μου, όπου μεγαλώσαμε, είναι ένας πολύ ιερός τόπος. Είναι μια τεράστια δύναμη επανασύνδεσης και ενέργειας, η οποία μας φέρνει όλους πίσω στο σπίτι», σημείωσε.
«Είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε. Είτε στέλνουμε με μήνυμα ένα τραγούδι που γράψαμε είτε γράφουμε ένα ποίημα που εκφράζει όσα αισθανόμαστε με έναν τρόπο αυθεντικό για εμάς, έτσι μοιραζόμασταν πάντοτε τα συναισθήματά μας», είπε η 33χρονη βραβευμένη με Grammy σταρ.
Ο αδελφός της Μάιλι, Μπρέισον, συμφώνησε. Ο ίδιος ανέλαβε την παραγωγή και συνέβαλε στη σύνθεση του άλμπουμ του Σάιρους, «The Hill», της πρώτης νέας δισκογραφικής δουλειάς του βετεράνου της κάντρι έπειτα από 14 χρόνια. «Ο πατέρας μου επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη μουσική και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έπρεπε να μάθουμε όλοι μαζί», λέει ο Μπρέισον. «Αισθάνομαι ότι πράγματι “προσπάθησε ξανά”, δημιουργώντας αυτόν τον δίσκο μαζί μου».
Miley Cyrus and Her Siblings on the ‘Authentic’ Way They Communicate with Dad Billy Ray Through Music (Exclusive) https://t.co/wHJl69HHuN— People (@people) June 12, 2026
Παρότι ο Σάιρους αστειεύτηκε ότι «ποτέ δεν επρόκειτο να γίνει ο γονιός της χρονιάς», η υπερηφάνειά του για τους ανθρώπους στους οποίους εξελίχθηκαν τα παιδιά του είναι εμφανής. «Αυτό που είπε η Μάιλι για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μέσα από τη μουσική και την ποίηση είναι πολύ ειλικρινές», πρόσθεσε.
Για την κόρη του, Νόα, η σύνδεση με τον πατέρα της επιτυγχάνεται μέσα από ποιοτικό χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Η φάρμα του πατέρα μου, όπου μεγαλώσαμε, είναι ένας πολύ ιερός τόπος. Είναι μια τεράστια δύναμη επανασύνδεσης και ενέργειας, η οποία μας φέρνει όλους πίσω στο σπίτι», σημείωσε.
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