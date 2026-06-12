Ράιαν Ρέινολντς για το ατύχημα στα 18 του: Έσπασαν όλα τα οστά στην αριστερή πλευρά του σώματός μου
Ράιαν Ρέινολντς για το ατύχημα στα 18 του: Έσπασαν όλα τα οστά στην αριστερή πλευρά του σώματός μου
Πέρασα τέσσερις εβδομάδες στο νοσοκομείο, θυμήθηκε ο ηθοποιός
Το τροχαίο ατύχημα που είχε στα 18 του θυμήθηκε ο Ράιαν Ρέινολντς, αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες για το πώς είχε συμβεί και εστιάζοντας στις συνέπειες.
«Όταν ήμουν 18 ετών, έφυγα από ένα μπαρ και είχα πιει μία μπίρα», ανέφερε ο 49χρονος σταρ του Χόλιγουντ σε βίντεο του GQ, στο οποίο συναρμολογούσε έπιπλα IKEA μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Welcome to Wrexham», Ρομπ Μακ.
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι είχε σκεφτεί πως, «ακόμη κι αν το σπίτι απέχει τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα, σε καμία περίπτωση» δεν θα οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Παρά την «απόλυτα σωστή και συνετή απόφαση» που πήρε, ο πρωταγωνιστής του «The Adam Project» παρασύρθηκε από έναν μεθυσμένο οδηγό, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του με τα πόδια.
«Πέρασα τέσσερις εβδομάδες στο νοσοκομείο», τόνισε ο Ρέινολντς. «Τι; Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό», απάντησε έκπληκτος ο 49χρονος Μακ. «Ναι, έσπασα όλα τα οστά στην αριστερή πλευρά του σώματός μου», είπε ο Ρέινολντς. «Με χτύπησε τόσο δυνατά, που το αυτοκίνητό του δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει». Ο Ρέινολντς ευχαρίστησε τον γιατρό στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε «επειδή με συναρμολόγησε ξανά με τόση φροντίδα».
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν για το ατύχημα σε συνέντευξή του στο CTV News το 2011. «Θυμάμαι τον πατέρα μου να κάθεται εκεί… με ένα δοχείο για εμετό. Και υποθέτω ότι, ενώ ήμουν αναίσθητος, προσπαθούσα να κάνω εμετό», είχε δηλώσει τότε ο Ρέινολντς στη HuffPost.
«Απλώς τον έλουσα από την κορυφή μέχρι τα νύχια με τον εμετό μου», είχε προσθέσει. «Από τότε είμαι ένα τρεμάμενο, διαλυμένο κουρέλι», είχε αστειευτεί ο Ρέινολντς αναφερόμενος στις μακροχρόνιες συνέπειες των σοβαρών τραυματισμών του. Παρά τα τραύματά του, ο Ρέινολντς έχει αναλάβει ιδιαίτερα απαιτητικούς σωματικά ρόλους, με πιο χαρακτηριστικούς εκείνους στις ταινίες «Deadpool».
Το 2022 είχε μιλήσει για την απόφασή του να εκτελεί λιγότερες επικίνδυνες σκηνές καθώς μεγαλώνει. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνεις μόνος σου όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των επικίνδυνων σκηνών, αλλά παραμερίζω όταν πρόκειται για κάτι υπερβολικά δύσκολο και υπάρχει ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας έτοιμος να το αναλάβει», είχε δηλώσει τότε στο Variety.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Όταν ήμουν 18 ετών, έφυγα από ένα μπαρ και είχα πιει μία μπίρα», ανέφερε ο 49χρονος σταρ του Χόλιγουντ σε βίντεο του GQ, στο οποίο συναρμολογούσε έπιπλα IKEA μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Welcome to Wrexham», Ρομπ Μακ.
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι είχε σκεφτεί πως, «ακόμη κι αν το σπίτι απέχει τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα, σε καμία περίπτωση» δεν θα οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Παρά την «απόλυτα σωστή και συνετή απόφαση» που πήρε, ο πρωταγωνιστής του «The Adam Project» παρασύρθηκε από έναν μεθυσμένο οδηγό, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του με τα πόδια.
«Πέρασα τέσσερις εβδομάδες στο νοσοκομείο», τόνισε ο Ρέινολντς. «Τι; Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό», απάντησε έκπληκτος ο 49χρονος Μακ. «Ναι, έσπασα όλα τα οστά στην αριστερή πλευρά του σώματός μου», είπε ο Ρέινολντς. «Με χτύπησε τόσο δυνατά, που το αυτοκίνητό του δεν μπορούσε πλέον να λειτουργήσει». Ο Ρέινολντς ευχαρίστησε τον γιατρό στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε «επειδή με συναρμολόγησε ξανά με τόση φροντίδα».
Ryan Reynolds Recounts Being Hit by Drunk Driver at 18: 'Broke Every Bone in My Left Side' https://t.co/NhNeGLnTtw— People (@people) June 12, 2026
«Απλώς τον έλουσα από την κορυφή μέχρι τα νύχια με τον εμετό μου», είχε προσθέσει. «Από τότε είμαι ένα τρεμάμενο, διαλυμένο κουρέλι», είχε αστειευτεί ο Ρέινολντς αναφερόμενος στις μακροχρόνιες συνέπειες των σοβαρών τραυματισμών του. Παρά τα τραύματά του, ο Ρέινολντς έχει αναλάβει ιδιαίτερα απαιτητικούς σωματικά ρόλους, με πιο χαρακτηριστικούς εκείνους στις ταινίες «Deadpool».
Το 2022 είχε μιλήσει για την απόφασή του να εκτελεί λιγότερες επικίνδυνες σκηνές καθώς μεγαλώνει. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνεις μόνος σου όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των επικίνδυνων σκηνών, αλλά παραμερίζω όταν πρόκειται για κάτι υπερβολικά δύσκολο και υπάρχει ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας έτοιμος να το αναλάβει», είχε δηλώσει τότε στο Variety.
Φωτογραφία: Shutterstock
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