Ευρυδίκη: Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα και δεν άκουγα, μου κόστισε πάρα πολύ και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω

Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε και για τη σχέση της με τον Μπομπ Κατσιώνη, δηλώνοντας πως εμφανίστηκε σαν δώρο στη ζωή της: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν υποστηρικτικό σύντροφο. Να έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή, να σε θαυμάζει, να σου το δείχνει συνέχεια, να είναι δίπλα σου στις λύπες σου και στις αγωνίες σου και να προσπαθεί να σε εμψυχώσει, αυτό κάνει ο Μπομπ για εμένα. Για εμένα ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή κι εγώ για τον Μπομπ ήμουν το εφηβικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Άρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αλλά είναι σαν να λειτούργησαν όλα με έναν μαγικό τρόπο για να γίνει αυτό», είπε.