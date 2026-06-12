Ευρυδίκη: Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα και δεν άκουγα, μου κόστισε πάρα πολύ και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω
Ευρυδίκη: Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα και δεν άκουγα, μου κόστισε πάρα πολύ και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω
Μέχρι και σήμερα ταλαιπωρούμαι από εμβοές, εξήγησε η τραγουδίστρια
Βαρότραυμα έπαθε η Ευρυδίκη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην ακούει, γεγονός που της κόστισε πάρα πολύ, καθώς δεν ήξερε αν θα μπορέσει να επανέλθει.
Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 12 Ιουνίου, πρόκειται για έναν τραυματισμό ακοής, εξαιτίας του οποίου για περίπου τρεις μήνες ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της και έμεινε εκτός δουλειάς. Παρόλο που κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ταλαιπωρείται μέχρι και σήμερα με εμβοές.
Η Ευρυδίκη εξήγησε αναλυτικά: «Έχει χρειαστεί να αναβάλω δικές μου εμφανίσεις. Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα, έναν τραυματισμό ακοής τέλος πάντων, και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δύο-τρεις μήνες. Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το πρόβλημα που είχα, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω, το να μην ακούς και να έχεις και εμβοές, που είναι κάτι που με ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα... σε πιάνει και μία φοβία μετά, μία ανασφάλεια. Λες "θα πάω να τραγουδήσω και αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει, θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω όλη μου τη ζωή" και μετά τρελαίνεσαι».
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Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε και για τη σχέση της με τον Μπομπ Κατσιώνη, δηλώνοντας πως εμφανίστηκε σαν δώρο στη ζωή της: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν υποστηρικτικό σύντροφο. Να έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή, να σε θαυμάζει, να σου το δείχνει συνέχεια, να είναι δίπλα σου στις λύπες σου και στις αγωνίες σου και να προσπαθεί να σε εμψυχώσει, αυτό κάνει ο Μπομπ για εμένα. Για εμένα ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή κι εγώ για τον Μπομπ ήμουν το εφηβικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Άρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αλλά είναι σαν να λειτούργησαν όλα με έναν μαγικό τρόπο για να γίνει αυτό», είπε.
Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 12 Ιουνίου, πρόκειται για έναν τραυματισμό ακοής, εξαιτίας του οποίου για περίπου τρεις μήνες ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της και έμεινε εκτός δουλειάς. Παρόλο που κατάφερε να ξεπεράσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα, ταλαιπωρείται μέχρι και σήμερα με εμβοές.
Η Ευρυδίκη εξήγησε αναλυτικά: «Έχει χρειαστεί να αναβάλω δικές μου εμφανίσεις. Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα, έναν τραυματισμό ακοής τέλος πάντων, και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δύο-τρεις μήνες. Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ, γιατί πέρα από το πρόβλημα που είχα, το οποίο ήταν πολύ σοβαρό και δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω, το να μην ακούς και να έχεις και εμβοές, που είναι κάτι που με ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα... σε πιάνει και μία φοβία μετά, μία ανασφάλεια. Λες "θα πάω να τραγουδήσω και αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει, θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω όλη μου τη ζωή" και μετά τρελαίνεσαι».
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια μίλησε και για τη σχέση της με τον Μπομπ Κατσιώνη, δηλώνοντας πως εμφανίστηκε σαν δώρο στη ζωή της: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν υποστηρικτικό σύντροφο. Να έχεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή, να σε θαυμάζει, να σου το δείχνει συνέχεια, να είναι δίπλα σου στις λύπες σου και στις αγωνίες σου και να προσπαθεί να σε εμψυχώσει, αυτό κάνει ο Μπομπ για εμένα. Για εμένα ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή κι εγώ για τον Μπομπ ήμουν το εφηβικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Άρα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αλλά είναι σαν να λειτούργησαν όλα με έναν μαγικό τρόπο για να γίνει αυτό», είπε.
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