Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του
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Ανδρέας Γεωργίου Σιμώνη Χριστοδούλου Βάφτιση Κόρη

Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα, με το ζευγάρι να επιλέγει να δώσει στο παιδί του το όνομα Μιράντα – Βασιλική

Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης τους δημοσίευσε η σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου στα social media.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στην Αγία Νάπα και το όνομα που έδωσε το ζευγάρι στο παιδί του είναι Μιράντα-Βασιλική.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης απαθανατίζονται χαμογελαστοί, μαζί με την εννέα μηνών κόρη τους. Μέσα από τις εικόνες, αποκαλύφθηκαν επίσης λεπτόμερειες από τη διακόσμηση και τα βαφτιστικά ρούχα.

Δείτε τις φωτογραφίες
Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του



Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του
Ανδρέας Γεωργίου και Σιμώνη Χριστοδούλου: Οι φωτογραφίες από τη βάφτιση της κόρης του
5 ΣΧΟΛΙΑ

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