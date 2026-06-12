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Αλήθειες και ψέματα για την εγκληματικότητα των Ρομά στο νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας»
Αλήθειες και ψέματα για την εγκληματικότητα των Ρομά στο νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας»
Η εκπομπή φέρνει στο φως όλα όσα πραγματικά συμβαίνουν στους καταυλισμούς - Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 23:30, με τον Αντώνη Σρόιτερ
Η «Αυτοψία» ερευνά το θέμα της εγκληματικότητας στις τάξεις των Ρομά και φέρνει στο φως όλα όσα πραγματικά συμβαίνουν στους καταυλισμούς.
Μετά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις, ο Αντώνης Σρόιτερ με την κάμερα της εκπομπής μπαίνει στους καταυλισμούς και συνομιλεί με τους Ρομά για τις εφόδους της αστυνομίας, τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις ρευματοκλοπές.
Γιατί 7 στα 10 μέλη εγκληματικών ομάδων είναι Ρομά; Πώς από τις κλοπές και τις ληστείες στράφηκαν στις τηλεφωνικές απάτες; Οι προσωπικές τους περιπέτειες με τον νόμο, τα παραδείγματα ανθρώπων που μεγαλουργούν σε αντίθεση με όσους παραμένουν στο περιθώριο και τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας.
Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας», με τον Αντώνη Σρόιτερ, έρχεται την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 23:30.
Δείτε το τρέιλερ
Μετά τις πρόσφατες αστυνομικές επιχειρήσεις, ο Αντώνης Σρόιτερ με την κάμερα της εκπομπής μπαίνει στους καταυλισμούς και συνομιλεί με τους Ρομά για τις εφόδους της αστυνομίας, τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις ρευματοκλοπές.
Γιατί 7 στα 10 μέλη εγκληματικών ομάδων είναι Ρομά; Πώς από τις κλοπές και τις ληστείες στράφηκαν στις τηλεφωνικές απάτες; Οι προσωπικές τους περιπέτειες με τον νόμο, τα παραδείγματα ανθρώπων που μεγαλουργούν σε αντίθεση με όσους παραμένουν στο περιθώριο και τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας.
Το νέο επεισόδιο της «Αυτοψίας», με τον Αντώνη Σρόιτερ, έρχεται την Κυριακή 14 Ιουνίου, στις 23:30.
Δείτε το τρέιλερ
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