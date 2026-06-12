Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση

Ο 81χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες - Συνελήφθη ο γιος της συντρόφου του για τη δολοφονία του