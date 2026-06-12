Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση
Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση
Ο 81χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω από το σπίτι του στο Λος Άντζελες - Συνελήφθη ο γιος της συντρόφου του για τη δολοφονία του
Νέα δεδομένα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, μετά την επιβεβαίωση των αιτιών θανάτου του από τον ιατροδικαστή του Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που δημοσίευσε το TMZ, ο 81χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Top Gun: Maverick», υπέκυψε σε τραύμα από μαχαίρι στον κορμό, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η συμπίεση που δέχτηκε στον αυχένα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου έξω από το σπίτι του στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, δέχθηκε επίθεση από τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιο της συντρόφου του με την οποία διατηρούσε σχέση επί 30 χρόνια.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα άντρα που φέρεται να δήλωσε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».
Ο Χάντι εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα στο στήθος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγο αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να πλησίασε μόνος του αστυνομικούς και να τους είπε ότι είναι το άτομο που αναζητούν. Στη συνέχεια συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με ισόβια, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, εφόσον κριθεί ένοχος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 44χρονος διέμενε μαζί με το ζευγάρι στο ίδιο σπίτι την περίοδο της επίθεσης, με τη μητέρα του να αναφέρει πως έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και ενδέχεται να βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση τη μοιραία στιγμή, καθώς είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή μία εβδομάδα πριν.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που δημοσίευσε το TMZ, ο 81χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Top Gun: Maverick», υπέκυψε σε τραύμα από μαχαίρι στον κορμό, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η συμπίεση που δέχτηκε στον αυχένα.
New details in ‘Top Gun’ actor James Handy’s murder revealed as cause of death is confirmed https://t.co/TpdEskjsWV pic.twitter.com/5mMaUDuQp2— Page Six (@PageSix) June 12, 2026
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου έξω από το σπίτι του στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες, όταν, σύμφωνα με τις Αρχές, δέχθηκε επίθεση από τον 44χρονο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιο της συντρόφου του με την οποία διατηρούσε σχέση επί 30 χρόνια.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο έπειτα από τηλεφώνημα άντρα που φέρεται να δήλωσε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».
Ο Χάντι εντοπίστηκε με πολλαπλά τραύματα στο στήθος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγο αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να πλησίασε μόνος του αστυνομικούς και να τους είπε ότι είναι το άτομο που αναζητούν. Στη συνέχεια συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με ισόβια, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, εφόσον κριθεί ένοχος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο 44χρονος διέμενε μαζί με το ζευγάρι στο ίδιο σπίτι την περίοδο της επίθεσης, με τη μητέρα του να αναφέρει πως έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και ενδέχεται να βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση τη μοιραία στιγμή, καθώς είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή μία εβδομάδα πριν.
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