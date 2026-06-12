Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα
Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες της με καλοκαιρινή διάθεση στα social media
Στη μέση του δρόμου με ένα πολύχρωμο φόρεμα πόζαρε η Ελένη Μενεγάκη.
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, εικόνες της με καλοκαιρινή διάθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Ελένη Μενεγάκη κοιτούσε τον φακό, ενώ παράλληλα ανέμιζε το φόρεμά της, ενώ στο δεύτερο εμφανίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, εικόνες της με καλοκαιρινή διάθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Ελένη Μενεγάκη κοιτούσε τον φακό, ενώ παράλληλα ανέμιζε το φόρεμά της, ενώ στο δεύτερο εμφανίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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