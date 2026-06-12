Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα
GALA
Ελένη Μενεγάκη Φόρεμα

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες της με καλοκαιρινή διάθεση στα social media

Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στη μέση του δρόμου με ένα πολύχρωμο φόρεμα πόζαρε η Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, εικόνες της με καλοκαιρινή διάθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο στιγμιότυπο, η Ελένη Μενεγάκη κοιτούσε τον φακό, ενώ παράλληλα ανέμιζε το φόρεμά της, ενώ στο δεύτερο εμφανίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

«Καλοκαιρινά χρώματα. Θετική ενέργεια» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε στη μέση του δρόμου με πολύχρωμο φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης