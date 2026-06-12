Ματθίλδη Μαγγίρα: Μετά τη γέννα ένιωθα τέτοια υπερδύναμη, έλεγα «μπορώ να σταματήσω με τα χέρια μου ολόκληρη νταλίκα»
Ματθίλδη Μαγγίρα: Μετά τη γέννα ένιωθα τέτοια υπερδύναμη, έλεγα «μπορώ να σταματήσω με τα χέρια μου ολόκληρη νταλίκα»
Γέννησα φυσιολογικά, δεν έβαλα επισκληρίδιο, είπε η ηθοποιός
Την βαθιά αίσθηση δύναμης που απέκτησε μετά τη γέννηση της κόρης της, περιέγραψε η Ματθίλδη Μαγγίρα, αναφέροντας ότι μετά τον τοκετό ένιωθε ότι μπορούσε ακόμη και να σταματήσει «με τα χέρια της ολόκληρη νταλίκα» όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αρχική επιθυμία της να γεννήσει την κόρη της στο σπίτι. Όπως εξήγησε, αυτό δεν κατέστη δυνατό, ωστόσο αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που έζησε την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού χωρίς επισκληρίδιο.
Όπως ανέφερε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η μητρότητα της χάρισε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης και εσωτερικής δύναμης, κάνοντάς τη να βλέπει τον εαυτό της με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Ήθελα να γεννήσω στο σπίτι και δεν με άφησαν. Πήγα στο μαιευτήριο και γέννησα φυσιολογικά, δεν έβαλα επισκληρίδιο, ούτε τίποτα. Ευχαριστώ που το έζησα αυτό. Είδα την υπερδύναμη της γυναίκας. Βιώνεις αυτό τον ύστατο πόνο, που μετά νιώθεις σούπερ γυναίκα. Μετά τη γέννα ένιωθα τέτοια υπερδύναμη που έλεγα "μπορώ να κατέβω στην Κηφισίας και να σταματήσω με τα χέρια μου ολόκληρη νταλίκα". Τέτοια δύναμη ένιωθα. Μετά έλεγα ότι ήθελα στο σπίτι, σε μπανιέρα. Είμαι του εναλλακτικού. Κάνω πείραμα στον ίδιο μου τον εαυτό».
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Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αρχική επιθυμία της να γεννήσει την κόρη της στο σπίτι. Όπως εξήγησε, αυτό δεν κατέστη δυνατό, ωστόσο αισθάνεται ιδιαίτερα τυχερή που έζησε την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού χωρίς επισκληρίδιο.
Όπως ανέφερε η Ματθίλδη Μαγγίρα, η μητρότητα της χάρισε μια νέα αίσθηση αυτοπεποίθησης και εσωτερικής δύναμης, κάνοντάς τη να βλέπει τον εαυτό της με εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Πιο αναλυτικά, σχολίασε: «Ήθελα να γεννήσω στο σπίτι και δεν με άφησαν. Πήγα στο μαιευτήριο και γέννησα φυσιολογικά, δεν έβαλα επισκληρίδιο, ούτε τίποτα. Ευχαριστώ που το έζησα αυτό. Είδα την υπερδύναμη της γυναίκας. Βιώνεις αυτό τον ύστατο πόνο, που μετά νιώθεις σούπερ γυναίκα. Μετά τη γέννα ένιωθα τέτοια υπερδύναμη που έλεγα "μπορώ να κατέβω στην Κηφισίας και να σταματήσω με τα χέρια μου ολόκληρη νταλίκα". Τέτοια δύναμη ένιωθα. Μετά έλεγα ότι ήθελα στο σπίτι, σε μπανιέρα. Είμαι του εναλλακτικού. Κάνω πείραμα στον ίδιο μου τον εαυτό».
Δείτε το βίντεο
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