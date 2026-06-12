Η ανακοίνωση της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day





Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε δημόσια την Όλγα Λαφαζάνη που πήρε τη θέση της Τίνας Μεσσαροπούλου το διάστημα που έλειπε: «Στην Τίνα αυτά που έχω να πω, θα τα πω τη Δευτέρα και θα τα πούμε εδώ. Θέλω όμως να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος.... Πέραν του ότι έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί από το Alter και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές. Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, για εμάς, για την ομάδα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες, με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ήθελα να το πω σήμερα γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα μας που επιστρέφει και ήθελα να το πω δημόσια», τόνισε.

Σε μία ανακοίνωση για την επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day προχώρησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή Η παρουσιάστρια, στο τέλος της εκπομπής την Παρασκευή 12 Ιουνίου, αποκάλυψε πως η δημοσιογράφος η οποία επί δύο μήνες απουσίαζε από το πλατό λόγω της περιπέτειας υγείας του συζύγου της Γιώργου Μυλωνάκη μετά το ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο, θα γυρίσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε πως ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έχει παρουσιάσει βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του: «Επειδή τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος, που παιδιά συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνουν και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του, είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητα και στη δουλειά της», είπε χαρακτηριστικά.