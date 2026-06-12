Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
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Σακίρα Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Θεωρίες συνωμοσίας

Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της

Η 49χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Estadio Azteca και ερμήνευσε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai»

Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της Σακίρα στην τελετή έναρξης του φετινού Μουντιάλ, με τις θεωρίες συνωμοσίας να κατακλύζουν τα social media και να αναφέρουν πως δεν παρουσιάστηκε η ίδια αλλά σωσίας της.

Η 49χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Estadio Azteca στο Μεξικό, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai» μαζί με τον Μπούρνα Μπόι. Ωστόσο, η επιλογή της να εμφανιστεί με σκούρα γυαλιά καθ’ όλη τη διάρκεια του act της, αλλά και η συνολική της εικόνα, πυροδότησαν αυτού του είδους σχόλια.

Στο X υποστήριξαν πως επρόκειτο για σωσία, επισημαίνοντας διαφορές στο σώμα, το πρόσωπο και την κίνησή της, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις ή υπερβολικό μακιγιάζ. Αρκετοί υποστήριξαν επίσης πως η τραγουδίστρια δεν τραγουδούσε πραγματικά αλλά έκανε lip sync. «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι η Σακίρα», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο σημείωνε: «Τι "κακός" σωσίας».

Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της

Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της


Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και εκείνοι που έσπευσαν να διαψεύσουν τα σενάρια, τονίζοντας πως χαρακτηριστικά όπως μια ουλή στο μέτωπό της αποδεικνύουν ότι επρόκειτο πράγματι για τη Σακίρα.

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Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνιση της Σακίρα στην έναρξη του Μουντιάλ, γράφουν στα social media ότι τραγούδησε σωσίας της
Δείτε την εμφάνιση της Σακίρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026



Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

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