Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο θρυλικός σχεδιαστής Nigel Cabourn

στον χώρο της μόδας με την είδηση του θανάτου του.

Ο δημιουργός του ομώνυμου brand έγινε γνωστός για τη σταθερή προσήλωσή του στα διαχρονικά ρούχα, τη λειτουργικότητα και την αισθητική που αντλούσε έμπνευση από τις στρατιωτικές στολές. Με τη δουλειά του επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη ανδρική ένδυση, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη.

Nigel Cabourn γεννήθηκε