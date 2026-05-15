Άλλαξε η σειρά στα στοιχήματα της Eurovision 2026, ποια χώρα πέρασε μπροστά από την Ελλάδα
Μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχήματα, όπου αποτυπώνονται οι τάσεις γύρω από τις συμμετοχές που φαίνεται να ξεχωρίζουν. Η Ελλάδα, που εκπροσωπείται φέτος από τον Ακύλα με το τραγούδι «Ferto», βρίσκεται μέσα στην πρώτη τριάδα του poll του Eurovisionworld.
Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έπεσε από τη δεύτερη θέση όπου βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στην τρίτη, συγκεντρώνοντας το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, ποσοστό 8% στις πιθανότητες νίκης.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Φινλανδία, με τους Lampenius & Parkkonen και το τραγούδι «Liekineh…», η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με 43%. Η διαφορά της από τις υπόλοιπες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η δεύτερη Αυστραλία, με τη Delta Goodrem και το «Eclipse», ακολουθεί με 15%. Σημειώνεται, ότι ολόκληρη η εμφάνιση της Αυστραλίας παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης, στον Β' ημιτελικό.
Ακριβώς πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι «Michelle», στο 7%, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το «Choke…», στο 5%. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία με 4%, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και την όγδοη θέση με 3%. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Γαλλία και η Μάλτα, που συγκεντρώνουν από 2%.
Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα προβληθεί το Σάββατο, με την ελληνική συμμετοχή να βρίσκεται, σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, ανάμεσα στις χώρες που εμφανίζονται ψηλά στις προτιμήσεις λίγες ημέρες πριν από τη βραδιά της διοργάνωσης.
Η σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον μεγάλο τελικό της Eurovision
- Δανία
- Γερμανία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Αλβανία
- Ελλάδα
- Ουκρανία
- Αυστραλία
- Σερβία
- Μάλτα
- Τσεχία
- Βουλγαρία
- Κροατία
- Ηνωμένο Βασίλειο
- Γαλλία
- Μολδαβία
- Φινλανδία
- Πολωνία
- Λιθουανία
- Σουηδία
- Κύπρος
- Ιταλία
- Νορβηγία
- Ρουμανία
- Αυστρία
