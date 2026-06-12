Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου έπαθαν «εγκεφαλικό» όταν στα 17 τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρίνα Σπανού (@marinaspanou_)

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρίνα Σπανού (@marinaspanou_)

Η τραγουδίστρια στις 28 Μαΐου πραγματοποίησε μία μεγάλη συναυλία στον δρόμο από όπου ξεκίνησαν όλα και περιέγραψε τις διαφορές που παρατήρησε: «Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, προσπαθώ να φέρω την ίδια αίσθηση, γιατί είχε κάτι πολύτιμο εκείνη η εποχή. Μπορούσαμε να κοιταχτούμε στα μάτια, στο ίδιο ύψος με το κοινό, είχε μία ελευθερία, είχε μία ανεμελιά και προσπαθώ να επαναπροσδιορίζομαι και να το φέρνω κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή. Αλλά σίγουρα υπάρχει (πλέον) μεγαλύτερη ασφάλεια και επαγγελματισμός, οργανωτικότητα και όλα όσα ζητούσα και είναι ο λόγος που τελείωσα από τον δρόμο», είπε.