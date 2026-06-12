Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου έπαθαν «εγκεφαλικό» όταν στα 17 τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο
Μαρίνα Σπανού: Οι γονείς μου έπαθαν «εγκεφαλικό» όταν στα 17 τους ανακοίνωσα ότι θα τραγουδήσω στον δρόμο
Ήθελα πολύ να κάνω live, τότε δεν υπήρχαν μαγαζιά και η απόφαση ήταν πολύ παρορμητική, εξήγησε η τραγουδίστρια
«Εγκεφαλικό» έπαθαν οι γονείς της Μαρίνας Σπανού όταν στα 17 της τους ανακοίνωσε ότι θα τραγουδήσει στον δρόμο.
Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό όταν ξεκίνησε το 2020 να ερμηνεύει τα τραγούδια της στην Αεροπαγίτου, εξήγησε πως ήταν μία απόφασή που πήρε πολύ αυθόρμητα, καθώς ήθελε πολύ να κάνει live εμφανίσεις σε μία εποχή που τα μαγαζιά ήταν κλειστά λόγω του κορωνοϊού, με την οικογένειά της να στηρίζει τελικά το όνειρό της, παρά τον φόβο που κυριαρχούσε.
Όπως ανέφερε η Μαρίνα Σπανού σε συνέντευξή της στο Mad: «Η ιδέα ήταν εντελώς παρορμητική. Τότε είχαμε καραντίνα, εγώ ήθελα οπωσδήποτε να τραγουδήσω, είχα ήδη ανεβάσει κάποια βίντεο στα social media που είχαν πάρει προβολές και το ένιωθα πολύ ωραία και ζεστά αυτό και ήθελα να το κάνω live. Δεν υπήρχαν μαγαζιά και περπατούσα στον δρόμο, είδα έναν μουσικό του δρόμου, μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση, έπαιζε απέναντι από την Ακρόπολη, οπότε αράξαμε εκεί με τους φίλους μου και είπα απλά ότι θέλω να το κάνω. Οπότε ξύπνησα την επόμενη ημέρα, το ανακοίνωσα στους γονείς μου οι οποίοι έπαθαν εγκεφαλικό, γιατί ήμουν 17 και σκεφτόντουσαν "πού θα βγει τώρα το κορίτσι μας να τραγουδήσει". Αλλά, με στήριξαν, πήγαμε αγοράσαμε εξοπλισμό και έτσι τόσο απλά βγήκα στον δρόμο και ξεκίνησε αυτό το ταξίδι».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια στις 28 Μαΐου πραγματοποίησε μία μεγάλη συναυλία στον δρόμο από όπου ξεκίνησαν όλα και περιέγραψε τις διαφορές που παρατήρησε: «Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, προσπαθώ να φέρω την ίδια αίσθηση, γιατί είχε κάτι πολύτιμο εκείνη η εποχή. Μπορούσαμε να κοιταχτούμε στα μάτια, στο ίδιο ύψος με το κοινό, είχε μία ελευθερία, είχε μία ανεμελιά και προσπαθώ να επαναπροσδιορίζομαι και να το φέρνω κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή. Αλλά σίγουρα υπάρχει (πλέον) μεγαλύτερη ασφάλεια και επαγγελματισμός, οργανωτικότητα και όλα όσα ζητούσα και είναι ο λόγος που τελείωσα από τον δρόμο», είπε.
Δείτε το βίντεο από τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού στην Αεροπαγίτου
Η Μαρίνα Σπανού στις πρώτες εμφανίσεις της στην Αεροπαγίτου
Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό όταν ξεκίνησε το 2020 να ερμηνεύει τα τραγούδια της στην Αεροπαγίτου, εξήγησε πως ήταν μία απόφασή που πήρε πολύ αυθόρμητα, καθώς ήθελε πολύ να κάνει live εμφανίσεις σε μία εποχή που τα μαγαζιά ήταν κλειστά λόγω του κορωνοϊού, με την οικογένειά της να στηρίζει τελικά το όνειρό της, παρά τον φόβο που κυριαρχούσε.
Όπως ανέφερε η Μαρίνα Σπανού σε συνέντευξή της στο Mad: «Η ιδέα ήταν εντελώς παρορμητική. Τότε είχαμε καραντίνα, εγώ ήθελα οπωσδήποτε να τραγουδήσω, είχα ήδη ανεβάσει κάποια βίντεο στα social media που είχαν πάρει προβολές και το ένιωθα πολύ ωραία και ζεστά αυτό και ήθελα να το κάνω live. Δεν υπήρχαν μαγαζιά και περπατούσα στον δρόμο, είδα έναν μουσικό του δρόμου, μου άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση, έπαιζε απέναντι από την Ακρόπολη, οπότε αράξαμε εκεί με τους φίλους μου και είπα απλά ότι θέλω να το κάνω. Οπότε ξύπνησα την επόμενη ημέρα, το ανακοίνωσα στους γονείς μου οι οποίοι έπαθαν εγκεφαλικό, γιατί ήμουν 17 και σκεφτόντουσαν "πού θα βγει τώρα το κορίτσι μας να τραγουδήσει". Αλλά, με στήριξαν, πήγαμε αγοράσαμε εξοπλισμό και έτσι τόσο απλά βγήκα στον δρόμο και ξεκίνησε αυτό το ταξίδι».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια στις 28 Μαΐου πραγματοποίησε μία μεγάλη συναυλία στον δρόμο από όπου ξεκίνησαν όλα και περιέγραψε τις διαφορές που παρατήρησε: «Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Βέβαια, προσπαθώ να φέρω την ίδια αίσθηση, γιατί είχε κάτι πολύτιμο εκείνη η εποχή. Μπορούσαμε να κοιταχτούμε στα μάτια, στο ίδιο ύψος με το κοινό, είχε μία ελευθερία, είχε μία ανεμελιά και προσπαθώ να επαναπροσδιορίζομαι και να το φέρνω κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή. Αλλά σίγουρα υπάρχει (πλέον) μεγαλύτερη ασφάλεια και επαγγελματισμός, οργανωτικότητα και όλα όσα ζητούσα και είναι ο λόγος που τελείωσα από τον δρόμο», είπε.
Δείτε το βίντεο από τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού στην Αεροπαγίτου
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μαρίνα Σπανού στις πρώτες εμφανίσεις της στην Αεροπαγίτου
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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