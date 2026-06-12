Χριστίνα Παππά: Μου λείπει ο έρωτας, αλλά τη δεδομένη στιγμή μου είναι τελείως αδιάφορος
GALA
Χριστίνα Παππά Έρωτας

Χριστίνα Παππά: Μου λείπει ο έρωτας, αλλά τη δεδομένη στιγμή μου είναι τελείως αδιάφορος

Θα ήθελα να ερωτευτώ, συμπλήρωσε ωστόσο η ηθοποιός

Χριστίνα Παππά: Μου λείπει ο έρωτας, αλλά τη δεδομένη στιγμή μου είναι τελείως αδιάφορος
18 ΣΧΟΛΙΑ
Τη σχέση της με τον έρωτα σήμερα περιέγραψε η Χριστίνα Παππά. Αν και της λείπει η συντροφικότητα, όπως είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της, αυτή την περίοδο η προσοχή της δεν είναι στραμμένη εκεί. Παρόλα αυτά, εξομολογήθηκε ότι πρόσφατα ζήλεψε, βλέποντας ένα ερωτευμένο ζευγάρι, και ότι θα είναι να ζήσει κάτι τέτοιο.

Η Χριστίνα Παππά έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς βιώνει σήμερα τον έρωτα, με εκείνη να διευκρινίζει πως σε αυτή τη φάση δεν την απασχολεί. Πιο αναλυτικά, ανέφερε ότι: «Τη δεδομένη στιγμή της ζωής μου, μου είναι τελείως αδιάφορος. Αλλά θα ήθελα να ερωτευτώ. Μου λείπει ο έρωτας, δεν θα σου το κρύψω. Τις προάλλες ήμουν στην παραλία και έβλεπα ένα ζευγάρι που ήταν συνεχώς αγκαλιά, και τους ζήλευα, με την καλή έννοια. Θα μου άρεσε να έχω πλάι μου έναν άνθρωπο τρυφερό και να είμαστε αγκαλιασμένοι στην ίδια ξαπλώστρα, όπως το ζευγάρι που είδα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξωτερική της εικόνα και πιο συγκεκριμένα στο βάρος της, λέγοντας: «Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από έναν χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά. Αλλά πρόσεξα τη δια τροφή μου, και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, τα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ».

Συνεχίζοντας, ρωτήθηκε για το αν την επηρέασαν αρνητικά τα επιπλέον κιλά. Όπως είπε εκείνη: «Δεν κατάλαβα πώς τα πήρα. Και αναρωτιόμουν κιόλας, γιατί κάποιος από το περιβάλλον μου δεν μου έλεγε ότι έβαλα τόσα κιλά; Κανείς δεν μου είπε ''Χριστίνα, χάσε βάρος''. Τώρα όμως νιώθω τέλεια. Άλλαξε το πρόσωπό μου και όλο το σώμα μου».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης