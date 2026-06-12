Χριστίνα Παππά: Μου λείπει ο έρωτας, αλλά τη δεδομένη στιγμή μου είναι τελείως αδιάφορος
Χριστίνα Παππά: Μου λείπει ο έρωτας, αλλά τη δεδομένη στιγμή μου είναι τελείως αδιάφορος
Θα ήθελα να ερωτευτώ, συμπλήρωσε ωστόσο η ηθοποιός
Τη σχέση της με τον έρωτα σήμερα περιέγραψε η Χριστίνα Παππά. Αν και της λείπει η συντροφικότητα, όπως είπε η ηθοποιός σε συνέντευξή της, αυτή την περίοδο η προσοχή της δεν είναι στραμμένη εκεί. Παρόλα αυτά, εξομολογήθηκε ότι πρόσφατα ζήλεψε, βλέποντας ένα ερωτευμένο ζευγάρι, και ότι θα είναι να ζήσει κάτι τέτοιο.
Η Χριστίνα Παππά έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς βιώνει σήμερα τον έρωτα, με εκείνη να διευκρινίζει πως σε αυτή τη φάση δεν την απασχολεί. Πιο αναλυτικά, ανέφερε ότι: «Τη δεδομένη στιγμή της ζωής μου, μου είναι τελείως αδιάφορος. Αλλά θα ήθελα να ερωτευτώ. Μου λείπει ο έρωτας, δεν θα σου το κρύψω. Τις προάλλες ήμουν στην παραλία και έβλεπα ένα ζευγάρι που ήταν συνεχώς αγκαλιά, και τους ζήλευα, με την καλή έννοια. Θα μου άρεσε να έχω πλάι μου έναν άνθρωπο τρυφερό και να είμαστε αγκαλιασμένοι στην ίδια ξαπλώστρα, όπως το ζευγάρι που είδα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξωτερική της εικόνα και πιο συγκεκριμένα στο βάρος της, λέγοντας: «Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από έναν χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά. Αλλά πρόσεξα τη δια τροφή μου, και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, τα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ».
Συνεχίζοντας, ρωτήθηκε για το αν την επηρέασαν αρνητικά τα επιπλέον κιλά. Όπως είπε εκείνη: «Δεν κατάλαβα πώς τα πήρα. Και αναρωτιόμουν κιόλας, γιατί κάποιος από το περιβάλλον μου δεν μου έλεγε ότι έβαλα τόσα κιλά; Κανείς δεν μου είπε ''Χριστίνα, χάσε βάρος''. Τώρα όμως νιώθω τέλεια. Άλλαξε το πρόσωπό μου και όλο το σώμα μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η Χριστίνα Παππά έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK! και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το πώς βιώνει σήμερα τον έρωτα, με εκείνη να διευκρινίζει πως σε αυτή τη φάση δεν την απασχολεί. Πιο αναλυτικά, ανέφερε ότι: «Τη δεδομένη στιγμή της ζωής μου, μου είναι τελείως αδιάφορος. Αλλά θα ήθελα να ερωτευτώ. Μου λείπει ο έρωτας, δεν θα σου το κρύψω. Τις προάλλες ήμουν στην παραλία και έβλεπα ένα ζευγάρι που ήταν συνεχώς αγκαλιά, και τους ζήλευα, με την καλή έννοια. Θα μου άρεσε να έχω πλάι μου έναν άνθρωπο τρυφερό και να είμαστε αγκαλιασμένοι στην ίδια ξαπλώστρα, όπως το ζευγάρι που είδα».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξωτερική της εικόνα και πιο συγκεκριμένα στο βάρος της, λέγοντας: «Γενικά δεν προσέχω καθόλου τη σιλουέτα μου. Τρώω πολλά γλυκά και ψωμί. Πριν από έναν χρόνο είχα φτάσει 71 κιλά. Αλλά πρόσεξα τη δια τροφή μου, και τους τελευταίους 12 μήνες έχασα 11 κιλά. Θέλω να παραμείνω στο τωρινό μου βάρος, τα 60 κιλά. Έπεσα τρία νούμερα και χαίρομαι πολύ».
Συνεχίζοντας, ρωτήθηκε για το αν την επηρέασαν αρνητικά τα επιπλέον κιλά. Όπως είπε εκείνη: «Δεν κατάλαβα πώς τα πήρα. Και αναρωτιόμουν κιόλας, γιατί κάποιος από το περιβάλλον μου δεν μου έλεγε ότι έβαλα τόσα κιλά; Κανείς δεν μου είπε ''Χριστίνα, χάσε βάρος''. Τώρα όμως νιώθω τέλεια. Άλλαξε το πρόσωπό μου και όλο το σώμα μου».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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