Η Ντούα Λίπα μετακομίζει προσωρινά στις ΗΠΑ για χάρη του Κάλουμ Τέρνερ: Φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο
Η Ντούα Λίπα μετακομίζει προσωρινά στις ΗΠΑ για χάρη του Κάλουμ Τέρνερ: Φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο
Η τραγουδίστρια θα ακολουθήσει τον ηθοποιό στην Αμερική για επτά μήνες, προκειμένου να είναι μαζί όσο εκείνος εργάζεται στα νέα του κινηματογραφικά πρότζεκτ
Στις ΗΠΑ ετοιμάζεται να μετακομίσει προσωρινά η Ντούα Λίπα για χάρη του Κάλουμ Τέρνερ, με τους δυο τους να φροντίζουν να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί, χωρίς να αφήνουν πίσω τους τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Μόλις λίγες ημέρες μετά το τριήμερο γαμήλιο πάρτι τους στην Ιταλία, ο 36χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter ότι η σύζυγός του θα τον ακολουθήσει στην Αμερική για επτά μήνες, προκειμένου να είναι μαζί όσο εκείνος εργάζεται στα νέα του κινηματογραφικά πρότζεκτ.
Ο Τέρνερ συμμετέχει στο remake της ταινίας «Possession» του 1981, όπου θα συμπρωταγωνιστεί με τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στα γυρίσματα του «The Comebacker», με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του προπονητή του: «Η δουλειά μας απαιτεί να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό όταν επιστρέφουμε στο Λονδίνο να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας, αλλά φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδινό την τελευταία ημέρα του Μαϊου και στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall και το γιόρτασαν μία εβδομάδα αργότερα στη Σικελία. Οι εορτασμοί του γάμου τους, που φέρεται να κόστισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες, προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε μερίδα κατοίκων, καθώς αποκλείστηκαν δημόσιοι χώροι και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παρόλα αυτά, έδωσαν αποζημίωση στους ντόπιους για τη δυσαρέσκειά τους και κράτησαν χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια του τριήμερου πάρτι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μόλις λίγες ημέρες μετά το τριήμερο γαμήλιο πάρτι τους στην Ιταλία, ο 36χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter ότι η σύζυγός του θα τον ακολουθήσει στην Αμερική για επτά μήνες, προκειμένου να είναι μαζί όσο εκείνος εργάζεται στα νέα του κινηματογραφικά πρότζεκτ.
Ο Τέρνερ συμμετέχει στο remake της ταινίας «Possession» του 1981, όπου θα συμπρωταγωνιστεί με τη Μάργκαρετ Κουάλεϊ, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στα γυρίσματα του «The Comebacker», με τον Τομ Χανκς στον ρόλο του προπονητή του: «Η δουλειά μας απαιτεί να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό όταν επιστρέφουμε στο Λονδίνο να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας, αλλά φροντίζουμε να είμαστε μαζί όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.
Callum Turner reveals new wife Dua Lipa is moving to the States to be by his side while he films new movie https://t.co/ZXaI2XbxOY— Daily Mail (@DailyMail) June 12, 2026
Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν με πολιτική τελετή στο Λονδινό την τελευταία ημέρα του Μαϊου και στο ιστορικό Old Marylebone Town Hall και το γιόρτασαν μία εβδομάδα αργότερα στη Σικελία. Οι εορτασμοί του γάμου τους, που φέρεται να κόστισαν περίπου 1,5 εκατομμύριο λίρες, προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε μερίδα κατοίκων, καθώς αποκλείστηκαν δημόσιοι χώροι και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Παρόλα αυτά, έδωσαν αποζημίωση στους ντόπιους για τη δυσαρέσκειά τους και κράτησαν χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια του τριήμερου πάρτι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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