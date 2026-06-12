Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
European League βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα 3-0 σετ το Κόσοβο στη Λάρισα, βίντεο
European League βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα 3-0 σετ το Κόσοβο στη Λάρισα, βίντεο
Για τη «γαλανόλευκη» πρώτη σκόρερ ήταν η Ανθούλη με 15 πόντους (12/21 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), ενώ ακολούθησε η Τικμανίδου με 14 πόντους (11/27 επ., 3 άσσοι)
Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο της Λάρισας η Εθνική γυναικών επικρατώντας με 0-3 (20-25, 18-25, 16-25) της ομάδας του Κοσόβου.
Για τη «γαλανόλευκη» πρώτη σκόρερ ήταν η Ανθούλη με 15 πόντους (12/21 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), ενώ ακολούθησε η Τικμανίδου με 14 πόντους (11/27 επ., 3 άσσοι).
Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Σαμαρα και της Ελένης Ζέτου.
Το παιχνίδι
Η Εθνική έμεινε πίσω με 4-1 στο ξεκίνημα, αλλά ισοφάρισε (4-4) με άσσο και κόντρα μπάλα της Ανθούλη. Το Κόσοβο συνέχισε να είναι μαχητικό και προηγήθηκε με 11-8 αναγκάζοντας τον Απόστολο Οικονόμου να καλέσει τάιμ άουτ.
Η Εθνική μείωσε σε 12-11 με άσσο της Μπάκα και προηγήθηκε με 13-16 με τα καλά σερβίς της Παπαγεωργίου και δύο συνεχόμενους πόντους της Ανθούλη.
Από εκεί και έπειτα η Εθνική διαχειρίστηκε ο προβάδισμα της φτάνοντας στο 16-20 με άσσο της Κλέπκου και το 18-24 με την Μπάκα στο τρανζίσιον και κατέκτησε το σετ με 20-25 με επίθεση της Ανθούλη.
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο δεύτερο σετ. Η γαλανόλευκη πιέζοντας από το σερβίς πήρε προβάδισμα από νωρίς φτάνοντας στο 2-6 με άσσο της Τικμανίδου και 5-11 με άσσο της Τούνη. Η διαφορά συνέχισε να διευρύνεται με την Εθνική να φτάνει στο 7-15 με την Ανθούλη και το 10-18 με τη Ζιώγα. Το Κόσοβο μείωσε έως το 18-23, με την Εθνική όμως να βρίσκει τις λύσεις και να κατακτά το σετ με σκορ 18-25 μετά από λάθος για την ομάδα του Κοσόβου.
Στο τρίτο σετ το Κόσοβο ξεκίνησε καλύτερα (5-2) αλλά η Εθνική ισοφάρισε σε 5-5 με μπλοκ της Τοντάι και προηγήθηκε με 9-11 με μπλοκ της Ανθούλη. Από εκεί και έπειτα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τον έλεγχο του σετ, προηγήθηκε με 11-15 χάρη σε επίθεση της Μπάκα και 15-22 με μπλοκ της Τοντάι για να φτάσει στο τελικό 16-25 με δύο πόντους της Απλαδά και μία παράβαση φιλέ από το Κόσοβο.
Αύριο η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία (18:00, ΕΡΤflix).
Διακύμανση:
Για τη «γαλανόλευκη» πρώτη σκόρερ ήταν η Ανθούλη με 15 πόντους (12/21 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), ενώ ακολούθησε η Τικμανίδου με 14 πόντους (11/27 επ., 3 άσσοι).
Πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Σαμαρα και της Ελένης Ζέτου.
Το παιχνίδι
Η Εθνική έμεινε πίσω με 4-1 στο ξεκίνημα, αλλά ισοφάρισε (4-4) με άσσο και κόντρα μπάλα της Ανθούλη. Το Κόσοβο συνέχισε να είναι μαχητικό και προηγήθηκε με 11-8 αναγκάζοντας τον Απόστολο Οικονόμου να καλέσει τάιμ άουτ.
Η Εθνική μείωσε σε 12-11 με άσσο της Μπάκα και προηγήθηκε με 13-16 με τα καλά σερβίς της Παπαγεωργίου και δύο συνεχόμενους πόντους της Ανθούλη.
Από εκεί και έπειτα η Εθνική διαχειρίστηκε ο προβάδισμα της φτάνοντας στο 16-20 με άσσο της Κλέπκου και το 18-24 με την Μπάκα στο τρανζίσιον και κατέκτησε το σετ με 20-25 με επίθεση της Ανθούλη.
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στο δεύτερο σετ. Η γαλανόλευκη πιέζοντας από το σερβίς πήρε προβάδισμα από νωρίς φτάνοντας στο 2-6 με άσσο της Τικμανίδου και 5-11 με άσσο της Τούνη. Η διαφορά συνέχισε να διευρύνεται με την Εθνική να φτάνει στο 7-15 με την Ανθούλη και το 10-18 με τη Ζιώγα. Το Κόσοβο μείωσε έως το 18-23, με την Εθνική όμως να βρίσκει τις λύσεις και να κατακτά το σετ με σκορ 18-25 μετά από λάθος για την ομάδα του Κοσόβου.
Στο τρίτο σετ το Κόσοβο ξεκίνησε καλύτερα (5-2) αλλά η Εθνική ισοφάρισε σε 5-5 με μπλοκ της Τοντάι και προηγήθηκε με 9-11 με μπλοκ της Ανθούλη. Από εκεί και έπειτα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε τον έλεγχο του σετ, προηγήθηκε με 11-15 χάρη σε επίθεση της Μπάκα και 15-22 με μπλοκ της Τοντάι για να φτάσει στο τελικό 16-25 με δύο πόντους της Απλαδά και μία παράβαση φιλέ από το Κόσοβο.
Αύριο η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει την Πορτογαλία (18:00, ΕΡΤflix).
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-7, 13-16, 17-21, 20-25
2ο σετ: 2-8, 10-16, 15-21, 18-25
3ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 16-25
*Οι πόντοι του Κοσόβου προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 6 άσους, 34 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 0-3 (20-25, 18-25, 16-25) σε 72′.
Κόσοβο (Λόρικ Ιλάζι): Κάντριου Μπ. 2 (2/7 επ.), Αβντίλι 6 (6/16 επ.), Γκούρι, Κάντριου Β. 10 (8/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 35% υπ.-09% άριστες), Νεζίρι 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Σουλεϊμάνι 7 (5/20 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ.-07% λαριστες) / Ιλάζι (λ, 11% υπ.-11% άριστες), Κάντριου Ζ, Καλούντρα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Κρασνίκι, Γκασάνι 2 (2/3 επ.), Μπεγκάι, Λουγκάλιου 7 (6/16 επ., 1 μπλοκ).
Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 14 (11/27 επ., 3 άσσοι, 43% υπ.-14% άριστες), Τάνη 1 (1 άσσος), Τοντάι 5 (0/5 επ., 5 μπλοκ), Μπάκα 9 (5/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 42% υπ. – 12% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Ανθούλη 15 (12/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 25% υπ. – 25% άριστες), Ζιώγα 1 (1/4 επ.), Απλαδά 2 (2/4 επ.), Κλέπκου, Κωνσταντινίδου, Τσιτσιγιάννη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
Λιθουανία – Ελλάδα 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
Κροατία – Λιθουανία 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (20-25, 18-25, 16-25)
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
18.00 Ελλάδα – Πορτογαλία
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
Πορτογαλία – Κόσοβο
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18.00: Λετονία – Εσθονία
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
16.00: Ελλάδα – Λετονία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
16.00: Εσθονία – Ελλάδα
2ο σετ: 2-8, 10-16, 15-21, 18-25
3ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 16-25
*Οι πόντοι του Κοσόβου προήλθαν από 1 άσσο, 33 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 6 άσους, 34 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 0-3 (20-25, 18-25, 16-25) σε 72′.
Κόσοβο (Λόρικ Ιλάζι): Κάντριου Μπ. 2 (2/7 επ.), Αβντίλι 6 (6/16 επ.), Γκούρι, Κάντριου Β. 10 (8/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 35% υπ.-09% άριστες), Νεζίρι 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Σουλεϊμάνι 7 (5/20 επ., 2 μπλοκ, 29% υπ.-07% λαριστες) / Ιλάζι (λ, 11% υπ.-11% άριστες), Κάντριου Ζ, Καλούντρα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Κρασνίκι, Γκασάνι 2 (2/3 επ.), Μπεγκάι, Λουγκάλιου 7 (6/16 επ., 1 μπλοκ).
Ελλάδα (Απόστολος Οικονόμου): Τικμανίδου 14 (11/27 επ., 3 άσσοι, 43% υπ.-14% άριστες), Τάνη 1 (1 άσσος), Τοντάι 5 (0/5 επ., 5 μπλοκ), Μπάκα 9 (5/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 42% υπ. – 12% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Ανθούλη 15 (12/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 25% υπ. – 25% άριστες), Ζιώγα 1 (1/4 επ.), Απλαδά 2 (2/4 επ.), Κλέπκου, Κωνσταντινίδου, Τσιτσιγιάννη.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE
Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Κροατία, Όσιγεκ): Κροατία, Ελλάδα, Λιθουανία
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026
Ελλάδα – Κροατία 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23)
Σάββατο 6 Ιουνίου 2026
Λιθουανία – Ελλάδα 0-3 (25-27, 15-25, 10-25)
Κυριακή 7 Ιουνίου 2026
Κροατία – Λιθουανία 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Κόσοβο, Πορτογαλία
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026
Κόσοβο – Ελλάδα 0-3 (20-25, 18-25, 16-25)
Σάββατο 13 Ιουνίου 2026
18.00 Ελλάδα – Πορτογαλία
Κυριακή 14 Ιουνίου 2026
Πορτογαλία – Κόσοβο
Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Εσθονία): Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026
18.00: Λετονία – Εσθονία
Σάββατο 20 Ιουνίου 2026
16.00: Ελλάδα – Λετονία
Κυριακή 21 Ιουνίου 2026
16.00: Εσθονία – Ελλάδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα