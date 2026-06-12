European League βόλεϊ γυναικών: Η Ελλάδα 3-0 σετ το Κόσοβο στη Λάρισα, βίντεο

Για τη «γαλανόλευκη» πρώτη σκόρερ ήταν η Ανθούλη με 15 πόντους (12/21 επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος), ενώ ακολούθησε η Τικμανίδου με 14 πόντους (11/27 επ., 3 άσσοι)