Πολυμήχανοι Έλληνες κάνουν promo στον Ακύλα με εκπτώσεις αλλά και... αυξήσεις: «45€ το πιτόγυρο και 50€ η χωριάτικη αν δεν τον ψηφίσετε» γράφουν

Οι Έλληνες έχουν προχωρήσει σε ένα άτυπο διαδικτυακό «promo» για την ελληνική συμμετοχή και το «Ferto»





Από το σουβλάκι και τον γύρο μέχρι τη χωριάτικη σαλάτα και το νερό στα νησιά, οι Έλληνες επιστρατεύουν τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά καλοκαιρινά «σύμβολα», μετατρέποντάς τα σε αστεία μορφή πίεσης ενόψει της ψηφοφορίας του Σαββάτου.







Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο στο οποίο χρήστης γράφει «ψηφίστε την Ελλάδα το Σάββατο» και παρουσιάζει με χιούμορ τις «συνέπειες» που θα υπάρξουν για τους τουρίστες, αν η Ελλάδα και ο Ακύλας δεν βγουν πρώτοι. Στο ίδιο ύφος, αναφέρεται ότι η χωριάτικη σαλάτα θα ανέβει από τα 8 ευρώ στα 50, ενώ το σουβλάκι θα φτάσει στα 45 ευρώ.



Σε άλλο βίντεο παρουσιάζονται σχόλια Ελλήνων κάτω από αναρτήσεις προσώπων από άλλες χώρες, που δεν στηρίζουν τον Ακύλα. Όταν ένας έγραψε ότι «αν κερδίσει η Ελλάδα, θα σταματήσω για πάντα να βλέπω Eurovision. Απολύτως απαίσιο τραγούδι», οι απαντήσεις δεν άργησαν να έρθουν. Ένας σχολίασε ότι «η μαμά σου χθες είπε πως της αρέσει», ενώ κάποιος άλλος έγραψε: «απαίσιες να είναι οι ώρες σου όταν θα πας Μύκονο».



Τα σχόλια κινούνται κυρίως γύρω από την ιδέα ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι φιλόξενη, αλλά όχι για όσους δεν ψηφίσουν σωστά στον τελικό. Σε άλλο σχόλιο, αναφέρεται: «100€ το μπουκαλάκι νερού το καλοκαίρι».



@marinazark Τον Ακύλλα δε θα τον ξαναπιάσεις στο στόμα σου, ΤΟΝ ΑΚΥΛΛΑ! #eurovision #φοργιου #esc2026 #mpesforyou #mpesfy ♬ original sound - Marina Zark @marinazark Έλληνες eurofan ενωμένοι στα σχόλια , το αγαπημένο μου πράγμα ΣΤΗ ΓΗ! (Follow για part 2 ☺️) #eurovision #eurovision2026 #akylas #mpesforyou #mpesfy ♬ original sound - Marina Zark Αντίστοιχη διάθεση παρατηρήθηκε και σε σχόλιο κάτω από βίντεο, όπου κάποιος έγραψε για τον Ακύλα στη φετινή Eurovision «η Ελλάδα είναι τόσο υπερτιμημένη, κλαίω». Με τις απαντήσεις να είναι: «Γιατί, Μπρούνο; Ποιο είναι το πρόβλημά σου;», και άλλα πιο ειρωνικά σχόλια από Έλληνες που αντιμετωπίζουν την κριτική ως αφορμή για πείραγμα.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και σχόλια που στηρίζουν πιο άμεσα την ελληνική συμμετοχή, πάντα με ανάλογη διάθεση. Μία γυναίκα σημείωσε: «Φιλική υπενθύμιση: Η Ελλάδα είναι μια καταπληκτική χώρα για διακοπές. Επιλέξτε τον νικητή σοφά, γιατί ο Μάιος εδώ είναι σαν καλοκαίρι και μπορείτε να πάτε για μπάνιο και να φάτε και γύρο», συνδέοντας την ψήφο στη Eurovision με την εικόνα της Ελλάδας ως καλοκαιρινού προορισμού.



Ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα προβληθεί το Σάββατο, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Ακύλα και το «Ferto». Όπως ανακοινώθηκε η ελληνική αποστολή θα εμφανιστεί στην 6η θέση.