«Ταρίφα» 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στον τελικό της Euroleague ζητούσε ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα κοκαΐνης
«Ταρίφα» 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στον τελικό της Euroleague ζητούσε ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα κοκαΐνης
O 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών - τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»
Γύρω στα 900 ευρώ «ταρίφα» ζητούσε από τους φιλάθλους που δεν είχαν εισιτήριο και ήθελαν να δουν από κοντά τον τελικό της Euroleague ένας από τους αστυνομικούς που συνελήφθη από στελέχη του Εσωτερικών Υποθέσεων για συμμετοχή στο κύκλωμα ναρκωτικών με εγκέφαλο πρώην ποδοσφαιριστή.
Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα των «Αδιάφθορων», ο κατηγορούμενος αστυνομικός, μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του, εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, καθόσον είχαν διατεθεί στο γήπεδο για μέτρα, έπαιρναν 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.
Όσον αφορά στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε στήσει ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο και διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.
Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Τον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, οι οποίοι συνδέονται μαζί του με συγγενικούς δεσμούς. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και η 28χρονη σύντροφός του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τόσο ιδιόκτητα όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της ΕΛΑΣ, κατηγορούνται για ακόμη τέσσερις υποθέσεις, που αφορούν μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.
Όσον αφορά τον ειδικό φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα των «Αδιάφθορων», ο κατηγορούμενος αστυνομικός, μαζί με ακόμη έναν συνάδελφό του, εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, καθόσον είχαν διατεθεί στο γήπεδο για μέτρα, έπαιρναν 900 ευρώ από άτομα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους επιτρέψουν την είσοδο στο γήπεδο χωρίς το απαιτούμενο εισιτήριο.
Όσον αφορά στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που είχε στήσει ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο και διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας ειδικός φρουρός.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.
Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.
Τον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, οι οποίοι συνδέονται μαζί του με συγγενικούς δεσμούς. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και η 28χρονη σύντροφός του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.
Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι».
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τόσο ιδιόκτητα όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της ΕΛΑΣ, κατηγορούνται για ακόμη τέσσερις υποθέσεις, που αφορούν μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.
Όσον αφορά τον ειδικό φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.
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