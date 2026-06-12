«Ταρίφα» 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στον τελικό της Euroleague ζητούσε ο αστυνομικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα κοκαΐνης

O 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών - τα μέλη χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»