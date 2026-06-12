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Στην Ίμβρο των παιδικών του χρόνων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα ονομαστήριά του
Στην Ίμβρο των παιδικών του χρόνων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τα ονομαστήριά του
«Πραγματικό θαύμα», χαρακτήρισε την επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων στην Ίμβρο ο Παναγιώτατος
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πνευματικής χαράς και εκκλησιαστικής ενότητας εορτάστηκαν φέτος τα ονομαστήρια της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ίμβρο, παρουσία υψηλών εκκλησιαστικών, πολιτικών και διπλωματικών προσωπικοτήτων από την Ορθόδοξη Οικουμένη.
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Ίμβρου, στις 11 Ιουνίου, ανήμερα της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.
Η φετινή εορτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες πατριαρχικής διακονίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέλεξε να εορτάσει τα ονομαστήριά του εκτός της έδρας του Φαναρίου, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, τον τόπο όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα βιώματα της ζωής και της πνευματικής του πορείας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στους εορτασμούς προσέδωσε η παρουσία του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ και του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην προσωπική πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη και συμμετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αρκετές εκκλησιαστικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.
Ο ίδιος ο Βαρθολομαίος έκανε λόγο για «σύμψυχον και ομοκάρδιον» των τριών Προκαθημένων ενώ χαρακτήρισε την παρουσία τους «υπογράμμιση των αρρήκτων δεσμών αδελφικής εν Χριστώ αγάπης» μεταξύ των Εκκλησιών, τονίζοντας ότι η κοινή προσευχητική σύναξη στην Ίμβρο αποτελεί μαρτυρία ενότητας και αλληλεγγύης στον σύγχρονο κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόντες ήταν, επίσης, πολυάριθμοι αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, εκπρόσωποι των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, κληρικοί, άρχοντες του Πατριαρχείου, εκπρόσωποι των ελληνικών και τουρκικών αρχών, καθώς και πλήθος πιστών από την Ελλάδα, την Τουρκία και την ομογένεια.
Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων του νησιού, εξέλιξη που αποτέλεσε ορόσημο για την τοπική ομογένεια ενώ την χαρακτήρισε «πραγματικό θαύμα». Σημειώνεται, ότι η επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου από το 2013 και μετά θεωρείται από τον ίδιο ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των τελευταίων ετών.
Σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του έχει χαρακτηρίσει την επιστροφή μαθητών και νέων οικογενειών στο νησί ως «σημείο ελπίδας» για το μέλλον του Ιμβριακού ελληνισμού.
Στην ομιλία του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του νησιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις κρατικές αρχές της σύγχρονης Τουρκίας και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Ίμβρου, στις 11 Ιουνίου, ανήμερα της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας.
Η φετινή εορτή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες πατριαρχικής διακονίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέλεξε να εορτάσει τα ονομαστήριά του εκτός της έδρας του Φαναρίου, επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, τον τόπο όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα βιώματα της ζωής και της πνευματικής του πορείας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στους εορτασμούς προσέδωσε η παρουσία του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ και του Πατριάρχη Βουλγαρίας κ. Δανιήλ, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην προσωπική πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη και συμμετείχαν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα συνοχής και συνεργασίας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αρκετές εκκλησιαστικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.
Ο ίδιος ο Βαρθολομαίος έκανε λόγο για «σύμψυχον και ομοκάρδιον» των τριών Προκαθημένων ενώ χαρακτήρισε την παρουσία τους «υπογράμμιση των αρρήκτων δεσμών αδελφικής εν Χριστώ αγάπης» μεταξύ των Εκκλησιών, τονίζοντας ότι η κοινή προσευχητική σύναξη στην Ίμβρο αποτελεί μαρτυρία ενότητας και αλληλεγγύης στον σύγχρονο κόσμο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι παρόντες ήταν, επίσης, πολυάριθμοι αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, εκπρόσωποι των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, κληρικοί, άρχοντες του Πατριαρχείου, εκπρόσωποι των ελληνικών και τουρκικών αρχών, καθώς και πλήθος πιστών από την Ελλάδα, την Τουρκία και την ομογένεια.
Η Ίμβρος στο επίκεντροΚεντρική θέση στην πατριαρχική ομιλία κατείχε η Ίμβρος, η οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια σταδιακή αναγέννηση μετά τις δύσκολες δεκαετίες, που ακολούθησαν τη συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού της.
Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων του νησιού, εξέλιξη που αποτέλεσε ορόσημο για την τοπική ομογένεια ενώ την χαρακτήρισε «πραγματικό θαύμα». Σημειώνεται, ότι η επαναλειτουργία των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου από το 2013 και μετά θεωρείται από τον ίδιο ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των τελευταίων ετών.
Σε πολλές δημόσιες παρεμβάσεις του έχει χαρακτηρίσει την επιστροφή μαθητών και νέων οικογενειών στο νησί ως «σημείο ελπίδας» για το μέλλον του Ιμβριακού ελληνισμού.
Στην ομιλία του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον του νησιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με τις κρατικές αρχές της σύγχρονης Τουρκίας και την τοπική αυτοδιοίκηση.
«Προσδοκούμε, του Κυρίου συνεργούντος, καλύτερες ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τους παρισταμένους Προκαθημένους να στηρίξουν με τις προσευχές τους την Ίμβρο και τον λαό της.
Υπενθύμισε, ότι το όνομα που λαμβάνει ο πιστός κατά το βάπτισμα συνδέεται με έναν άγιο προστάτη, ο οποίος γίνεται πνευματικός συνοδοιπόρος και εγγυητής της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανακάλεσε στη μνήμη του τη στιγμή της διακονικής του χειροτονίας, πριν από 65 χρόνια, στον ίδιο ναό της Παναγίας Ίμβρου, όταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Μελίτων του έδωσε το όνομα του Αποστόλου Βαρθολομαίου. Όπως τόνισε, από τότε αισθάνεται την ιδιαίτερη προστασία και πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Αποστόλου, τον οποίο χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης και φωτεινό παράδειγμα αποστολικής διακονίας.
Η σύμπτωση των ονομαστηρίων του με τη Σύναξη της εικόνας «Άξιόν Εστιν» προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη πνευματική σημασία στη φετινή πανήγυρη, συνδέοντας συμβολικά την Ίμβρο με την αγιορείτικη παράδοση και τη μακραίωνη σχέση του νησιού με το Άγιον Όρος.
Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ακολούθησαν επίσημες προσφωνήσεις, ανταλλαγή ευχών και εκδηλώσεις προς τιμήν του εορτάζοντος Πατριάρχη, ο οποίος συμπληρώνει πλέον τριάμισι δεκαετίες αδιάλειπτης πατριαρχικής διακονίας στον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Πατριάρχης αφίχθη στην Ίμβρο από τις 9 Ιουνίου μαζί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, ενώ μία ημέρα αργότερα έφθασε και ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ. Τους υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κυρίλλος, κληρικοί, τοπικοί άρχοντες και πλήθος κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκε και πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου, παρουσία των τριών Προκαθημένων.
Γεννημένος το 1940 στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου, ο κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνης μεγάλωσε σε μια ακμαία τότε ελληνική κοινότητα, σε ένα νησί που αποτελούσε για αιώνες σημαντικό κέντρο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια συνδέθηκαν με τις παραδόσεις του νησιού, τις ενορίες, τα μοναστήρια και τη βαθιά θρησκευτικότητα των κατοίκων του.
Η πορεία του προς την ιεροσύνη ξεκίνησε από την Ίμβρο και κορυφώθηκε με την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο το 1991. Ωστόσο, παρά τις αυξημένες ευθύνες της πατριαρχικής του διακονίας και τις διεθνείς του πρωτοβουλίες, ο ίδιος ουδέποτε έπαψε να αναφέρεται δημόσια στην Ίμβρο του ως τόπο αναφοράς της ζωής του.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο Πατριάρχης παρακολούθησε από κοντά τις δύσκολες περιόδους που βίωσε η Ίμβρος, όταν μεγάλος αριθμός Ελλήνων κατοίκων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί. Παράλληλα, υπήρξε από τους βασικούς υποστηρικτές των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της τοπικής ομογένειας και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.
Δείτε την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ΕΔΩ.
Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου
Η σημασία της ονομαστικής εορτήςΣε ένα ιδιαίτερα προσωπικό τμήμα της ομιλίας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στη βαθύτερη θεολογική σημασία της ονομαστικής εορτής για κάθε χριστιανό.
Υπενθύμισε, ότι το όνομα που λαμβάνει ο πιστός κατά το βάπτισμα συνδέεται με έναν άγιο προστάτη, ο οποίος γίνεται πνευματικός συνοδοιπόρος και εγγυητής της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανακάλεσε στη μνήμη του τη στιγμή της διακονικής του χειροτονίας, πριν από 65 χρόνια, στον ίδιο ναό της Παναγίας Ίμβρου, όταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Μελίτων του έδωσε το όνομα του Αποστόλου Βαρθολομαίου. Όπως τόνισε, από τότε αισθάνεται την ιδιαίτερη προστασία και πνευματική καθοδήγηση του Αγίου Αποστόλου, τον οποίο χαρακτήρισε πηγή έμπνευσης και φωτεινό παράδειγμα αποστολικής διακονίας.
Μηνύματα ειρήνης για τον κόσμοΞεχωριστή θέση στην πατριαρχική παρέμβαση κατείχαν οι αναφορές στις διεθνείς εξελίξεις και στις περιοχές που δοκιμάζονται από πολέμους και συγκρούσεις. Ειδικότερα, ο Παναγιώτατος απηύθυνε έκκληση για ειρήνη στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και σε κάθε γωνιά της γης όπου επικρατεί βία, καλώντας τους πιστούς να προσεύχονται για τη συμφιλίωση των λαών και την επικράτηση της δικαιοσύνης. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της κοινής μαρτυρίας της στον σύγχρονο κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες προκλήσεις.
Η Παναγία και η πνευματική ταυτότητα της ΊμβρουΙδιαίτερη αναφορά έγινε στην έντονη θεομητορική παράδοση της Ίμβρου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπενθύμισε ότι η πρωτεύουσα του νησιού φέρει το όνομα «Παναγία», ενώ δεκάδες ναοί και εξωκκλήσια είναι αφιερωμένα στη Θεοτόκο.
Η σύμπτωση των ονομαστηρίων του με τη Σύναξη της εικόνας «Άξιόν Εστιν» προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη πνευματική σημασία στη φετινή πανήγυρη, συνδέοντας συμβολικά την Ίμβρο με την αγιορείτικη παράδοση και τη μακραίωνη σχέση του νησιού με το Άγιον Όρος.
Η διεθνής απήχηση των εορτασμώνΤα φετινά ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη εξελίχθηκαν σε σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός με διεθνή χαρακτήρα. Η παρουσία δύο Προκαθημένων Ορθοδόξων Εκκλησιών, εκπροσώπων των Πατριαρχείων και πλήθους προσκυνητών από διάφορες χώρες ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως κέντρου ενότητας της Ορθοδοξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας ακολούθησαν επίσημες προσφωνήσεις, ανταλλαγή ευχών και εκδηλώσεις προς τιμήν του εορτάζοντος Πατριάρχη, ο οποίος συμπληρώνει πλέον τριάμισι δεκαετίες αδιάλειπτης πατριαρχικής διακονίας στον Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως.
Πρώτη φορά τα ονομαστήρια στη γενέτειρά τουΤο σημαντικότερο στοιχείο είναι, ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εόρτασε τα ονομαστήριά του στην Ίμβρο και όχι στο Φανάρι, όπου παραδοσιακά πραγματοποιούνται οι πατριαρχικοί εορτασμοί. Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συνδέθηκε με την προσωπική του επιθυμία να βρεθεί κοντά στη γενέτειρά του, στους συγγενείς και προγόνους του, αλλά και στη νέα γενιά των Ιμβρίων.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Πατριάρχης αφίχθη στην Ίμβρο από τις 9 Ιουνίου μαζί με τον Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, ενώ μία ημέρα αργότερα έφθασε και ο Πατριάρχης Ρουμανίας Δανιήλ. Τους υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου Κυρίλλος, κληρικοί, τοπικοί άρχοντες και πλήθος κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκε και πανηγυρικός Μέγας Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στους Αγίους Θεοδώρους Ίμβρου, παρουσία των τριών Προκαθημένων.
Η Ίμβρος στην καρδιά του ΠατριάρχηΕκτός από γενέτειρά του, για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η Ίμβρος αποτελεί τον τόπο όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα βιώματα της ζωής του, η πίστη του και η σχέση του με την Εκκλησία. Μάλιστα, όσοι παρακολούθησαν τις φετινές εκδηλώσεις, σημειώνουν ότι η ομιλία του ήταν από τις πιο προσωπικές των τελευταίων ετών. Αναφέρθηκε στη χειροτονία του ως διακόνου το 1961 στον ίδιο ναό της Παναγίας Ίμβρου, στη μνήμη των γονέων και προγόνων του που αναπαύονται στο νησί, καθώς και στη σχέση του με τον ίδιο τον τόπο.
Γεννημένος το 1940 στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου, ο κατά κόσμον Δημήτριος Αρχοντώνης μεγάλωσε σε μια ακμαία τότε ελληνική κοινότητα, σε ένα νησί που αποτελούσε για αιώνες σημαντικό κέντρο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Τα παιδικά και μαθητικά του χρόνια συνδέθηκαν με τις παραδόσεις του νησιού, τις ενορίες, τα μοναστήρια και τη βαθιά θρησκευτικότητα των κατοίκων του.
Η πορεία του προς την ιεροσύνη ξεκίνησε από την Ίμβρο και κορυφώθηκε με την εκλογή του στον Οικουμενικό Θρόνο το 1991. Ωστόσο, παρά τις αυξημένες ευθύνες της πατριαρχικής του διακονίας και τις διεθνείς του πρωτοβουλίες, ο ίδιος ουδέποτε έπαψε να αναφέρεται δημόσια στην Ίμβρο του ως τόπο αναφοράς της ζωής του.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο Πατριάρχης παρακολούθησε από κοντά τις δύσκολες περιόδους που βίωσε η Ίμβρος, όταν μεγάλος αριθμός Ελλήνων κατοίκων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί. Παράλληλα, υπήρξε από τους βασικούς υποστηρικτές των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της τοπικής ομογένειας και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.
Δείτε την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου ΕΔΩ.
Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου
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