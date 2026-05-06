Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν 7 χρονών όταν ο πατέρας μου, μου είπε «από αύριο φεύγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού»
Μιχάλης Αεράκης: Ήμουν 7 χρονών όταν ο πατέρας μου, μου είπε «από αύριο φεύγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού»
Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Εφτά χρονών δήλωσε πως ήταν ο Μιχάλης Αεράκης όταν ο πατέρας του του είπε πως θα έφευγε και πως θα έπρεπε ο ίδιος να γίνει ο άντρας του σπιτιού.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 6 Μαΐου και περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να μεγαλώσει απότομα, χωρίς να έχει ζήσει καθόλου ανέμελα ως παιδί.
Ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε πως ξεκίνησε να δουλεύει από νωρίς, πηγαίνοντας παράλληλα σχολείο: «Ήμουν εφτά χρονών όταν ο πατέρας μου μου είπε "από αύριο φέυγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού". Τι έκανα; Αντέγραφα συμπεριφορές των μεγάλων, πώς περπατούν, πώς κινούνται, πώς κερνούν στα καφενεία και όλα αυτά τα έκανα. Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ και μάλιστα έχω πει χαρακτηριστικά ότι αν είχα το ταλέντο του να γράψω ένα βιβλίο, ήξερα μόνο τον τίτλο που θα λεγόταν "Μεγάλωσα απότομα". Γιατί πραγματικά, από εφτά χρονών είμαι στο καμίνι της ζωής. Δώδεκα χρονών πουλώντας λαχεία στο Ηράκλειο. Πήγα σχολείο, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Μετά δούλευα βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά γλέντια και πήγαινα κατευθείαν στο σχολείο και εκεί κοιμόμουν. Χείριστος μαθητής. Όσο το σώμα μου μεγάλωνε, έκανα πιο δύσκολες δουλειές. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1971-1972, επειδή έπρεπε να βοηθήσω την οικογένεια, ήμασταν τέσσερα αδέρφια και δουλεύαμε όλοι, αναγκάστηκα να πηγαίνω σε νυχτερινό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πώς η υποκριτική μπήκε στη ζωή του: «Είναι μία ωραία ιστορία. Όταν ήμουν στο νυχτερινό γυμνάσιο, ήμουν πολιτικοποιημένο άτομο, κάπως μεγάλος, κομματικοποιημένος και αμέσως μετά τη χούντα επαναδραστηριοποιήσαμε τον Σύλλογο Εργαζομένων Μαθητών και εκεί φτιάξαμε δύο τμήματα, το μουσικό και το θεατρικό, για να ψυχαγωγούνται οι νυχτερινοί μαθητές. Εγώ ήμουν στο μουσικό, τραγουδούσα τα πάντα. Είχαμε επιλέξει ένα έργο, το "Ένα παιδί μετράει τα άστρα" και ήρθε ο σκηνοθέτης και μετέπειτα αδερφός μου που έχει φύγει από τη ζωή, ο Γιάννης Καρακισαρίδης, με βλέπει και μου λέει "Εσύ θα κάνεις τον παπά". Και έτσι έκανα τον πρώτο μου ρόλο», δήλωσε και επισήμανε πως κάποιοι από τους ρόλους που ανέλαβε στην πορεία του, έβγαιναν πολύ φυσικά εξαιτίας του πόνου που έχει βιώσει.
Κλείνοντας, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σύζυγό του Βάλια, με την οποία είναι 46 χρόνια μαζί, από το 1980. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό που τους κρατά ακόμα ενωμένους: «Να αγαπάς έναν άνθρωπο, να τον εκτιμάς, να τον σέβεσαι. Αυτά είναι τα μυστικά», είπε.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 6 Μαΐου και περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να μεγαλώσει απότομα, χωρίς να έχει ζήσει καθόλου ανέμελα ως παιδί.
Ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε πως ξεκίνησε να δουλεύει από νωρίς, πηγαίνοντας παράλληλα σχολείο: «Ήμουν εφτά χρονών όταν ο πατέρας μου μου είπε "από αύριο φέυγω, εσύ θα είσαι ο άντρας του σπιτιού". Τι έκανα; Αντέγραφα συμπεριφορές των μεγάλων, πώς περπατούν, πώς κινούνται, πώς κερνούν στα καφενεία και όλα αυτά τα έκανα. Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ και μάλιστα έχω πει χαρακτηριστικά ότι αν είχα το ταλέντο του να γράψω ένα βιβλίο, ήξερα μόνο τον τίτλο που θα λεγόταν "Μεγάλωσα απότομα". Γιατί πραγματικά, από εφτά χρονών είμαι στο καμίνι της ζωής. Δώδεκα χρονών πουλώντας λαχεία στο Ηράκλειο. Πήγα σχολείο, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Μετά δούλευα βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά γλέντια και πήγαινα κατευθείαν στο σχολείο και εκεί κοιμόμουν. Χείριστος μαθητής. Όσο το σώμα μου μεγάλωνε, έκανα πιο δύσκολες δουλειές. Όταν ήρθαμε στην Αθήνα το 1971-1972, επειδή έπρεπε να βοηθήσω την οικογένεια, ήμασταν τέσσερα αδέρφια και δουλεύαμε όλοι, αναγκάστηκα να πηγαίνω σε νυχτερινό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε πώς η υποκριτική μπήκε στη ζωή του: «Είναι μία ωραία ιστορία. Όταν ήμουν στο νυχτερινό γυμνάσιο, ήμουν πολιτικοποιημένο άτομο, κάπως μεγάλος, κομματικοποιημένος και αμέσως μετά τη χούντα επαναδραστηριοποιήσαμε τον Σύλλογο Εργαζομένων Μαθητών και εκεί φτιάξαμε δύο τμήματα, το μουσικό και το θεατρικό, για να ψυχαγωγούνται οι νυχτερινοί μαθητές. Εγώ ήμουν στο μουσικό, τραγουδούσα τα πάντα. Είχαμε επιλέξει ένα έργο, το "Ένα παιδί μετράει τα άστρα" και ήρθε ο σκηνοθέτης και μετέπειτα αδερφός μου που έχει φύγει από τη ζωή, ο Γιάννης Καρακισαρίδης, με βλέπει και μου λέει "Εσύ θα κάνεις τον παπά". Και έτσι έκανα τον πρώτο μου ρόλο», δήλωσε και επισήμανε πως κάποιοι από τους ρόλους που ανέλαβε στην πορεία του, έβγαιναν πολύ φυσικά εξαιτίας του πόνου που έχει βιώσει.
Κλείνοντας, ο Μιχάλης Αεράκης μίλησε για την προσωπική του ζωή και τη σύζυγό του Βάλια, με την οποία είναι 46 χρόνια μαζί, από το 1980. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό που τους κρατά ακόμα ενωμένους: «Να αγαπάς έναν άνθρωπο, να τον εκτιμάς, να τον σέβεσαι. Αυτά είναι τα μυστικά», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα