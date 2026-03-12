Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Μιχάλης Αεράκης: Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό
Ακούγεται ψεύτικο, δεν βαριέσαι, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στη σχέση του με τη θρησκεία στάθηκε ο Μιχάλης Αεράκης, υποστηρίζοντας πως υπάρχει άμεση επικοινωνία ανάμεσα σε εκείνον και τον Θεό. Ο ηθοποιός διευκρίνισε πως ποτέ δεν ένιωσε να κλονίζεται η πίστη του. Αντιθέτως, σε δύσκολες στιγμές που βίωσε άντλησε δύναμη από αυτήν.
Ο Μιχάλης Αεράκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης 12 Μαρτίου, και μεταξύ άλλων υπογράμμισε την πίστη του στον Θεό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, όχι. Το έχω πει πολλές φορές και το έχω πει και δημοσίως, εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό. Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει “τι λέει ο μπιπ;”, δεν βαριέσαι. Όταν βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, θα ξανοίξω πάνω και τον βλέπω».
Παράλληλα, μίλησε και για το πώς αντιμετωπίζει τους γύρω του. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, πρέπει ο καθένας να δίνει ευκαιρίες στους άλλους ανθρώπους, αλλά και το περιθώριο να ζητήσουν συγγνώμη, αν τον έβλαψαν. «Ένα δυο ευκαιρίες σου δίνονται στη ζωή και πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος. Να δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλον, που σε πίκρανε ή σε ενόχλησε, να τον συγχωρέσεις. Να εξετάζεις δηλαδή την πρόθεση, αν ήθελε να το κάνει αυτό ή έγινε όπως έγινε», σημείωσε.
