Μιχάλης Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο 10 μήνες μετά το εγκεφαλικό: Υπάρχει μία βελτίωση, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία
Η γυναίκα του είναι σε καθημερινή βάση δίπλα του και τα παιδιά του έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Βελτίωση υπάρχει στην κατάσταση υγείας του Στάθη Μαντζώρου σύμφωνα με τον Μιχάλη Αεράκη, δέκα μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.
Ο Μιχάλης Αεράκης έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 7 Απριλίου και εξήγησε πως όλο αυτό το διάστημα η σύζυγος του ηθοποιού δεν έχει φύγει από το πλευρό του, ενώ τα παιδιά του πλέον έχουν πλήρη επίγνωση για το τι του συμβαίνει. Όπως ανέφερε, δεν έχει καταφέρει να τον δει, καθώς φοβάται τι συγκίνηση που θα νιώσει, παρόλα αυτά σκοπεύει να τον επισκεφτεί στο νοσοκομείο και εύχεται σύντομα να ξεπεράσει τον Γολγοθά που περνά.
Ο ηθοποιός δήλωσε πως γνώρισε τον Στάθη Μαντζώρο στον «Σασμό» και από τότε έγινε πολύ καλός του φίλος, γι' αυτό και προσπαθεί με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή: «Ο Στάθης είναι ένας ακριβός μου φίλος. Γνωριστήκαμε στον Σασμό, ο Παντελής του Σασμού. Τον αγαπήσαμε όλοι γιατί άξιζε αυτής της αγάπης. Ένα υπέροχο πλάσμα, δοτικός, πολύ αγχώδης όμως. Κι έτσι ο Στάθης, τώρα και δέκα μήνες περίπου, τραβάει το δικό του σταυρό, τον δικό του Γολγοθά. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έρθει η Ανάσταση. Και σε αυτόν προσωπικά και στην οικογένειά του, η οποία είναι δίπλα του, όπως και αρκετοί συνάδελφοι που έχουμε βοηθήσει. Τα έξοδα, ας πούμε, είναι τεράστια, οπότε ο καθένας ό,τι μπορεί να προσφέρει, ας το προσφέρει. Η γυναίκα του είναι ένας βράχος. Σε καθημερινή βάση, τώρα και δέκα μήνες, δίπλα του στο προσκεφάλι του, στο νοσοκομείο που είναι. Τα παιδιά του, τα οποία έχουν πλήρη συνείδηση το τι συμβαίνει στον πατέρα τους. Το μάθανε σιγά σιγά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι η κατάστασή του είναι σταθερή αυτούς τους δέκα μήνες. Υπάρχει μία βελτίωση, σίγουρα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δύναμη στη γυναίκα του, στο φίλο μου τον Στάθη, στα παιδιά του, στους γονείς, να ξεπεράσει γρήγορα αυτό το Γολγοθά και να έρθει η πολυπόθητη Ανάσταση. Αυτό εύχομαι», είπε.
Ο Μιχάλης Αεράκης, στη συνέχεια, εξήγησε γιατί δεν τον έχει επισκεφτεί ακόμα στο νοσοκομείο: «Έχω πάει μέχρι τον προθάλαμο. Μπορούσα να τον δω, την τελευταία στιγμή έκανα πίσω. Φοβόμουν τη συγκινησιακή φόρτιση και στον Στάθη και σε μένα. Όμως το έχω πάρει απόφαση, θα τον δω. Θα του πω ότι τον αγαπώ πολύ, ότι δεν έχει φύγει από τη σκέψη μου και θα του πω -με τα μάτια θα μιλήσουμε- "Άντε, ήρθε η ώρα να σηκωθείς, να ξαναβρεθούμε κάπου”», δήλωσε συγκινημένος.
