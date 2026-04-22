Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: Ο καημένος ο Δημήτρης δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο, κάνει μία απεγνωσμένη προσπάθεια

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την κριτική που σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ασκεί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σε συναδέλφους τους, ο πρώτος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση». Κλείνοντας του ευχήθηκε: «Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».