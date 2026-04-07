Ένταση ανάμεσα σε Αρναούτογλου και Λιανό στο ραδιόφωνο: Πολιτικοποιείς την εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς
Ένταση ανάμεσα σε Αρναούτογλου και Λιανό στο ραδιόφωνο: Πολιτικοποιείς την εκπομπή, νομίζω ότι πρέπει να ξανακοιμηθείς
«Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, έχεις έρθει σερί;» ρώτησε ο Γιώργος Λιανός τον παρουσιαστή
Μία έντονη συζήτηση είχαν ζωντανά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής τους εκπομπής με αφορμή πολιτικά ζητήματα.
Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου προβλήθηκε στο «Πρωινό» απόσπασμα του διαλόγου των δύο παρουσιαστών από τον Sfera 102,2. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένταση, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναφέρει για τον συνάδελφό του «είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση». Τότε, ο Γιώργος Λιανός απάντησε πως έχει μιλήσει δημόσια με θετικά σχόλια για τη Νέα Δημοκρατία και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι πολιτικοποιεί την εκπομπή με τα λεγόμενά του.
Ακολουθεί ο διάλογός τους:
Γιώργος Λιανός: Ό,τι είπες εσύ το πρωί, το είπε ο Μητσοτάκης μετά από 7 ώρες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, και καλά κάνεις
Γ.Λ: Δεν είμαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση
Γ.Α: Όχι, όχι, όχι
Γ.Λ: Εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, γιατί σου αρέσει να διχάζεις… Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή και είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνεις
Γ.Α: Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή, κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι. Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό, αλλά δικαίωμά σου
Γ.Λ: Έχω πει πολλά καλά. Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία
Γ.Α: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα, αλλά πάντως θέλω να ξέρεις ότι δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε
Γ.Λ: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά επιχειρήματα
Γ.Α: Ωραία. Όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μην μιλάς με τον Παναγή, ωραία; Σε ακούω, απαντάω. Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Δεν κατάλαβα, να χορεύω;
Γ.Λ: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο, σου λέω «έχω μάθει στον αντίλογο» και μετά επαναλαμβάνεις ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο
Γ.Α: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες «δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση», αφού συζήτηση κάνουμε. Τι κάνουμε; Σε ακούω, απαντάω. Νομίζω, ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως, σου το ξαναλέω
Γ.Λ: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, έχεις έρθει σερί;
Γ.Α: Κοιμήθηκα πολύ καλά
Δείτε το βίντεο
Τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου προβλήθηκε στο «Πρωινό» απόσπασμα του διαλόγου των δύο παρουσιαστών από τον Sfera 102,2. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ένταση, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να αναφέρει για τον συνάδελφό του «είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση». Τότε, ο Γιώργος Λιανός απάντησε πως έχει μιλήσει δημόσια με θετικά σχόλια για τη Νέα Δημοκρατία και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι πολιτικοποιεί την εκπομπή με τα λεγόμενά του.
Ακολουθεί ο διάλογός τους:
Γιώργος Λιανός: Ό,τι είπες εσύ το πρωί, το είπε ο Μητσοτάκης μετά από 7 ώρες
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Είσαι μία σύγχρονη αντιπολίτευση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, και καλά κάνεις
Γ.Λ: Δεν είμαι μια σύγχρονη αντιπολίτευση
Γ.Α: Όχι, όχι, όχι
Γ.Λ: Εσύ με βάζεις σε αυτή τη θέση, γιατί σου αρέσει να διχάζεις… Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή και είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνεις
Γ.Α: Εσύ πολιτικοποιείς την εκπομπή, κάθε φορά που λέμε κάτι για τη Νέα Δημοκρατία είσαι απέναντι. Δεν έχεις πει ποτέ και κάτι καλό, αλλά δικαίωμά σου
Γ.Λ: Έχω πει πολλά καλά. Έχω πει πολλά καλά για τη Νέα Δημοκρατία
Γ.Α: Εγώ δεν θυμάμαι κανένα, αλλά πάντως θέλω να ξέρεις ότι δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις μάθει να έχεις αντίλογο Γιώργο, μόνο από τον Παναγή για να γελάτε
Γ.Λ: Έχω μάθει πάρα πολύ να έχω αντίλογο και έχω μάθει να στηρίζομαι και σε αντικειμενικά επιχειρήματα
Γ.Α: Ωραία. Όταν θα μάθεις λοιπόν να έχεις αντίλογο, τότε θα απαντήσεις σε αυτά που σου λέω και μην μιλάς με τον Παναγή, ωραία; Σε ακούω, απαντάω. Τι πρέπει να κάνω; Πώς είναι η συζήτηση δηλαδή, τι πρέπει να κάνω; Δεν κατάλαβα, να χορεύω;
Γ.Λ: Μόλις μου είπες ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο, σου λέω «έχω μάθει στον αντίλογο» και μετά επαναλαμβάνεις ότι δεν έχω μάθει στον αντίλογο
Γ.Α: Μα αυτό σου λέω λοιπόν, ότι αυτό που κάνουμε είναι συζήτηση. Μου λες «δεν έχω μάθει να κάνω συζήτηση», αφού συζήτηση κάνουμε. Τι κάνουμε; Σε ακούω, απαντάω. Νομίζω, ότι λίγο πρέπει να ξανακοιμηθείς όμως, σου το ξαναλέω
Γ.Λ: Ίσως δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, έχεις έρθει σερί;
Γ.Α: Κοιμήθηκα πολύ καλά
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα