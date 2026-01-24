Δημήτρης Ουγγαρέζος για την παρουσία του στην τηλεόραση: Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά και εγώ περιμένω στο ίδιο πόστο
Νιώθω ότι είμαι στάσιμος, εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής
Έναν απολογισμό της πορείας του στην τηλεόραση έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι εδώ και χρόνια υπηρετεί συγκεκριμένο ρόλο. Ο παρουσιαστής τόνισε ότι οι νεότερες γενιές τον προσπερνούν επιδεικτικά, ενώ εκείνος περιμένει να του δοθεί μία ευκαιρία για να μεταπηδήσει σε κάτι διαφορετικό.
«Είδα άλλους να με προσπερνούν επιδεικτικά, ξανά και ξανά. Είδα να δίνονται ευκαιρίες. Ήταν η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη και τους δόθηκαν ευκαιρίες. Και πήραν και άλλες ευκαιρίες. Και εγώ κάθομαι και περιμένω στο ίδιο πόστο. Ξέρω πού πατάω και είμαι σίγουρος για τον τρόπο που κάνω τη δουλειά μου», δήλωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που το πρωί του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι το παράπονό του δεν απευθύνεται στους μικρότερους ηλικιακά συναδέλφους του, αλλά σε εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. «Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει. Ίσως, και εκείνοι το ήξεραν και έλεγαν ότι θα γίνει, ότι ο Ουγγαρέζος εκεί θα είναι. Δεν θα είναι εκεί ο Ουγγαρέζος, όχι. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο Buongiorno του χρόνου, εγώ έχω συμβόλαιο μέχρι φέτος. Δεν λέω για τα παιδιά που τους δόθηκαν ευκαιρίες, αλλά για τις αποφάσεις. Αλλά πάμε πια στην τρίτη γενιά παρουσιαστών που έχουν και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες», συμπλήρωσε.
«Περίμενα, ότι είμαι καλός και κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά τώρα ξέρω, έχω στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο. Έχω συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό μου που θέλω να συνεργαστώ και αν γίνει, θα γίνει, αλλιώς δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι μου και θα κάνω το ραδιόφωνο που το αγαπώ πολύ», κατέληξε.
Πλέον νιώθει έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στα επαγγελματικά του όσον αφορά στην τηλεοπτική του παρουσία: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση. Νιώθω ότι είμαι στάσιμος σε μια πάρα πολύ καλή φάση τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να αναλάβω δράση και να μην περιμένω να έρθουν πράγματα. Όσον αφορά τη δουλειά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω στο επόμενο στάδιο».
