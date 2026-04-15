Χαλκ Χόγκαν: Ήταν ακόμη γεμάτος ζωή, ο θάνατός του ήταν σοκαριστικός, λέει ο γιος του
GALA
Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν σε ηλικία 71 ετών ήρθε ως σοκ για τον γιο του, Νικ Μπολέα, ο οποίος δήλωσε πως ο πατέρας του ήταν ακόμη «γεμάτος ζωή». Ο θρύλος του WWE πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο, στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Πριν από τον θάνατό του, παραχώρησε τη τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνεται στην σειρά Hulk Hogan: Real American, που κάνει πρεμιέρα στις 22 Απριλίου στο Netflix. Ο Νικ Μπολέα με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία μίλησε στο PEOPLE, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο θάνατος του πατέρα του ήταν «σοκαριστικός και ξαφνικός».

«Ήταν πάντα τόσο θετικός και τόσο γεμάτος ζωή. Είναι σχεδόν αδύνατο να το πιστέψεις ότι συνέβη, γιατί μιλούσε πάντα για το πόσο ευγνώμων ήταν για εκείνη τη μέρα και πόσο ανυπομονούσε για την επόμενη, για να δει την ανατολή του ήλιου... Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς πλήρως για κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε.

Ο 35χρονος Μπολέα μοιράστηκε ότι μιλούσε με τον πατέρα του κάθε μέρα και ότι, πέρα από το ότι ήταν συνεργάτες στις επιχειρήσεις, γυμνάζονταν μαζί και ακολουθούσαν ακόμη και το ίδιο διατροφικό πλάνο.

«Υπήρχαν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα στα οποία ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι, ώστε αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι απλώς η επικοινωνία μαζί του. Και ακόμη μου φαίνεται λάθος που δεν μπορώ να του μιλήσω και να τον πάρω τηλέφωνο, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κενό για μένα», είπε κλείνοντας.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης