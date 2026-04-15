Χαλκ Χόγκαν: Ήταν ακόμη γεμάτος ζωή, ο θάνατός του ήταν σοκαριστικός, λέει ο γιος του
Είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψεις ότι συνέβη, αναφέρει ο Νικ Μπολέα για τον θρύλο του WWE που πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο
Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν σε ηλικία 71 ετών ήρθε ως σοκ για τον γιο του, Νικ Μπολέα, ο οποίος δήλωσε πως ο πατέρας του ήταν ακόμη «γεμάτος ζωή». Ο θρύλος του WWE πέθανε από καρδιακή προσβολή τον Ιούλιο, στο σπίτι του στη Φλόριντα.
Πριν από τον θάνατό του, παραχώρησε τη τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία περιλαμβάνεται στην σειρά Hulk Hogan: Real American, που κάνει πρεμιέρα στις 22 Απριλίου στο Netflix. Ο Νικ Μπολέα με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία μίλησε στο PEOPLE, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο θάνατος του πατέρα του ήταν «σοκαριστικός και ξαφνικός».
«Ήταν πάντα τόσο θετικός και τόσο γεμάτος ζωή. Είναι σχεδόν αδύνατο να το πιστέψεις ότι συνέβη, γιατί μιλούσε πάντα για το πόσο ευγνώμων ήταν για εκείνη τη μέρα και πόσο ανυπομονούσε για την επόμενη, για να δει την ανατολή του ήλιου... Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν μπορείς ποτέ να προετοιμαστείς πλήρως για κάτι τέτοιο», εξομολογήθηκε.
Ο 35χρονος Μπολέα μοιράστηκε ότι μιλούσε με τον πατέρα του κάθε μέρα και ότι, πέρα από το ότι ήταν συνεργάτες στις επιχειρήσεις, γυμνάζονταν μαζί και ακολουθούσαν ακόμη και το ίδιο διατροφικό πλάνο.
«Υπήρχαν τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα στα οποία ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι, ώστε αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι απλώς η επικοινωνία μαζί του. Και ακόμη μου φαίνεται λάθος που δεν μπορώ να του μιλήσω και να τον πάρω τηλέφωνο, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κενό για μένα», είπε κλείνοντας.
Φωτογραφία: Shutterstock
Hulk Hogan's Death at 71 Was 'Shocking and Sudden,' Son Nick Says: 'He Was So Full of Life' (Exclusive) https://t.co/tIRKzWnbjx— People (@people) April 15, 2026
