Χαλκ Χόγκαν: Η οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του
Ο θρύλος του WWE έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο από έμφραγμα
Το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν εξετάζει η οικογένειά του. Σύμφωνα με το Fox 13 και το NBC 6, οι οικείοι του κατέθεσαν αίτημα για παράταση κατά 90 ημέρες της προθεσμίας παραγραφής που αφορά σε αγωγή για αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του θρύλου της WWE.
Αντίγραφο της κατάθεσης στην κομητεία Πινέλας που στην οποία προχώρησε αυτή την εβδομάδα η οικογένεια του Χόγκαν και δημοσιεύτηκε από το NBC 6, αναφέρει ως πιθανούς εναγόμενους σε ενδεχόμενη αγωγή τα νοσοκομεία Tampa General και Morton Plant και δύο γιατρούς.
Εάν εγκριθεί, η χήρα του Χόγκαν και ο γιος του θα έχουν 90 ημέρες από την 30ή Σεπτεμβρίου για να καταθέσουν αγωγή για ιατρική αμέλεια, σύμφωνα με αντίγραφο της κατάθεσης που δημοσίευσε το NBC 6.
Ο Χόγκαν πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε στο σπίτι του στο στη Φλόριντα τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν 71 ετών. Ο ιατροδικαστής είχε διαπιστώσει ότι ο θάνατός του επήλθε από έμφραγμα.
Τα ιατρικά αρχεία έδειξαν ότι ο 12 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε προηγουμένως διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου, τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, ενώ είχε ιστορικό είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.
Φωτογραφία: Shutterstock
Hulk Hogan's Family Considering Filing Medical Malpractice Lawsuit amid Concerns About His Death: Reports https://t.co/Ia9f8iv4Wo— People (@people) October 3, 2025
