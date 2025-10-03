Χαλκ Χόγκαν: Η οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του
GALA
Χαλκ Χόγκαν ιατρική αμέλεια Αγωγή

Χαλκ Χόγκαν: Η οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του

Ο θρύλος του WWE έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο από έμφραγμα

Χαλκ Χόγκαν: Η οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατό του
Αναστασία Σταθά
Το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή για ιατρική αμέλεια για τον θάνατο του Χαλκ Χόγκαν εξετάζει η οικογένειά του. Σύμφωνα με το Fox 13 και το NBC 6, οι οικείοι του κατέθεσαν αίτημα για παράταση κατά 90 ημέρες της προθεσμίας παραγραφής που αφορά σε αγωγή για αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του θρύλου της WWE.

Αντίγραφο της κατάθεσης στην κομητεία Πινέλας που στην οποία προχώρησε αυτή την εβδομάδα η οικογένεια του Χόγκαν και δημοσιεύτηκε από το NBC 6, αναφέρει ως πιθανούς εναγόμενους σε ενδεχόμενη αγωγή τα νοσοκομεία Tampa General και Morton Plant και δύο γιατρούς.

Εάν εγκριθεί, η χήρα του Χόγκαν και ο γιος του θα έχουν 90 ημέρες από την 30ή Σεπτεμβρίου για να καταθέσουν αγωγή για ιατρική αμέλεια, σύμφωνα με αντίγραφο της κατάθεσης που δημοσίευσε το NBC 6.

Ο Χόγκαν πέθανε σε τοπικό νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε στο σπίτι του στο στη Φλόριντα τον περασμένο Ιούλιο. Ήταν 71 ετών. Ο ιατροδικαστής είχε διαπιστώσει ότι ο θάνατός του επήλθε από έμφραγμα.

Τα ιατρικά αρχεία έδειξαν ότι ο 12 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε προηγουμένως διαγνωστεί με μια μορφή καρκίνου, τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, ενώ είχε ιστορικό είχε ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής.

Φωτογραφία: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Αναστασία Σταθά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης