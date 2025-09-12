Η κόρη του Χαλκ Χόγκαν υποστηρίζει πως εκείνη του ζήτησε να την αποκλείσει από τη διαθήκη του: «Δεν το μετανιώνω»
Έχω δει πώς ορισμένα μέλη της οικογένειας παλεύουν για τα χρήματα και στρέφονται το ένα ενάντια στο άλλο, πρόσθεσε
Η Μπρουκ Χόγκαν, κόρη του θρυλικού παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, έσπασε τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια ζήτησε να αποκλειστεί από τη διαθήκη του, παρά την κληρονομιά αξίας 5 εκατ. δολαρίων. Η 37χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εξήγησε στο TMZ τους λόγους πίσω από αυτή την απόφαση, ρίχνοντας φως στις οικογενειακές εντάσεις, τις μακροχρόνιες νομικές διαμάχες και την επιθυμία της να προστατεύσει την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της.
«Η απόφασή του δεν με εξέπληξε», δήλωσε η Μπρουκ Χόγκαν, αναφερόμενη στην επιλογή του πατέρα της να μην την ορίσει κληρονόμο. «Ήταν κάτι που εγώ του ζήτησα και το σέβομαι, δεν το μετανιώνω, δήλωσε. Πρόσθεσε πως επιβιώνει εδώ και χρόνια χωρίς τα χρήματα του πατέρα της και πως γνωρίζει πόσο σκληρά εργάζεται για την καριέρα της.
Ο Χαλκ Χόγκαν έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου, σε ηλικία 71 ετών, μετά από καρδιακή προσβολή. Δύο μήνες μετά, ο αδερφός της Μπρουκ, Νικ Χόγκαν, κατέθεσε δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτοντας ότι η Μπρουκ δεν αναφέρεται στη διαθήκη, η οποία περιλαμβάνει 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, 799.000 δολάρια σε προσωπικά αντικείμενα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ υπάρχει και άγνωστη αξία ενδεχόμενης αγωγής για ιατρική αμέλεια.
Η τελική τροποποίηση της διαθήκης, που έγινε το 2023, αποκλείει ρητά τη Μπρουκ Χόγκαν και τους απογόνους της από κάθε δικαίωμα κληρονομιάς, ορίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση η Brooke E. Bollea ή οι απόγονοί της δεν θα θεωρούνται κληρονόμοι ούτε θα περιλαμβάνονται σε αναφορές για τα παιδιά ή τους ευθείς απογόνους μου».
Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του πατέρα της θα μπορούσε να προκαλέσει έκπληξη, η Μπρουκ Χόγκαν διευκρινίζει ότι η ίδια ζήτησε να αποκλειστεί, έχοντας βιώσει στο παρελθόν εντάσεις και οικογενειακές διαμάχες γύρω από τα χρήματα. «Έχω δει πώς ορισμένα μέλη της οικογένειας παλεύουν για τα χρήματα και στρέφονται το ένα ενάντια στο άλλο», δήλωσε. «Το μόνο που θέλω είναι να είμαι στην παραλία με τα μωρά μου και τον άντρα μου και να κάνω τα δικά μου πράγματα. Αφήστε με ήσυχη».
Η Μπρουκ Χόγκαν και ο σύζυγός της, Στίβεν Ολέκσι, έχουν αποκτήσει τα δίδυμα, Όλιβερ και Μόλι, ενώ και η ίδια επισημαίνει πως προτεραιότητά της είναι η οικογένειά της και η προσωπική της ηρεμία, απέχοντας πλήρως από τις διαμάχες για την κληρονομιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Brooke Hogan speaks out after being left out of dad Hulk Hogan’s $5M will: ‘No surprise to me’ https://t.co/HjJpA7KNX1 pic.twitter.com/WCvaq35Grp— Page Six (@PageSix) September 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα
Στο κυνήγι του δολοφόνου του Τσάρλι Κέρκ - To βίντεο της διαφυγής του και οι φωτογραφίες με τις οποίες τον ψάχνει το FBI
Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι μισθώσεις Airbnb - Ξεκινούν έφοδοι από ΑΑΔΕ και υπ. Τουρισμού
H Μάργκοτ Ρόμπι έλαμψε με το αποκαλυπτικό φόρεμα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
