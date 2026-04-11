Dolce χωρίς Gabbana: Πώς έφτασε να χρωστάει μισό δισ. ευρώ ο διάσημος οίκος και τι σημαίνει η αποχώρηση του Stefano Gabbana
Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce & Gabbana ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής του, Stefano Gabbana, αποχώρησε από τη θέση του προέδρου από την 1η Ιανουαρίου, στο πλαίσιο –όπως αναφέρεται– μιας «φυσικής εξέλιξης» της οργανωτικής δομής και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Όπως ανέφερε η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωση, η παραίτηση του Gabbana, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αφορά τις θέσεις του στις εταιρείες Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl και Dolce & Gabbana Srl, και εντάσσεται στο πλαίσιο «μιας φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της εταιρικής διακυβέρνησης».
Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του από τη διοίκηση «δεν έχει καμία απολύτως επίδραση» στη δημιουργική του δραστηριότητα, την οποία συνεχίζει κανονικά εκ μέρους του ομίλου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες σχετικά με το χρέος της, σε μια περίοδο που ο κλάδος της πολυτελούς μόδας αντιμετωπίζει επιβράδυνση. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω την οικονομική της κατάσταση, καθώς οι συνομιλίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η παραίτηση αυτή δεν επηρεάζει τον δημιουργικό ρόλο του σχεδιαστή, ο οποίος συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στη σχεδιαστική ταυτότητα του brand. Τη θέση του προέδρου ανέλαβε ο Alfonso Dolce, αδελφός του συνιδρυτή Domenico Dolce και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Gabbana εξετάζει τις επιλογές του σχετικά με το 40% των μετοχών που κατέχει, ενόψει διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για το υφιστάμενο χρέος του ομίλου. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ρόλο στην ανώτατη διοίκηση αναλαμβάνει και ο Stefano Cantino, πρώην στέλεχος της Gucci.
Ο οίκος, που ιδρύθηκε το 1985, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιβράδυνση στην αγορά πολυτελούς μόδας, επηρεασμένος και από γεωπολιτικές αβεβαιότητες, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή – μια κρίσιμη αγορά για τον κλάδο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία έχει ορίσει τη Rothschild & Co ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ενόψει συνομιλιών με πιστωτές, ενώ το τραπεζικό της χρέος πλησιάζει το μισό δισ. ευρώ καθώς ανέρχεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ μετά από αναχρηματοδότηση το 2025.
Οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana διατηρούν από 40% της εταιρείας, με το υπόλοιπο να ανήκει σε μέλη της οικογένειας Dolce.
Παρά την επιχειρηματική επιτυχία και τη διεθνή αναγνώριση –ιδιαίτερα μετά τη συνεργασία με τη Madonna το 1993– ο οίκος έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιδράσεων τα τελευταία χρόνια, λόγω κατηγοριών για ρατσισμό και ομοφοβία. Ορισμένα περιστατικά είχαν σημαντικό αντίκτυπο, όπως η ακύρωση επίδειξης στη Σαγκάη το 2018 και η απώλεια σημαντικού μεριδίου της κινεζικής αγοράς.
Παρά τις προκλήσεις, οι δύο σχεδιαστές εξακολουθούν να προβάλλουν ενιαίο μέτωπο δημιουργικά, επιμένοντας στη διαχρονική ταυτότητα του brand και αποφεύγοντας την υιοθέτηση εφήμερων τάσεων.
Η αποχώρηση του Gabbana από τη διοικητική ηγεσία ενδέχεται να σηματοδοτεί είτε το τέλος μιας εποχής είτε μια στρατηγική επανεκκίνηση – με το μέλλον του οίκου να εξαρτάται από τις επόμενες κινήσεις σε επίπεδο διοίκησης και χρηματοδότησης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας για την αποχώρηση του Stefano CabbanaΗ Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο συνιδρυτής της, Stefano Gabbana, αποχώρησε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο, διαψεύδοντας ωστόσο τις αρχικές εντυπώσεις ότι αποσύρεται πλήρως από τον οίκο.
Όπως ανέφερε η εταιρεία σε επίσημη ανακοίνωση, η παραίτηση του Gabbana, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, αφορά τις θέσεις του στις εταιρείες Dolce & Gabbana Holding Srl, Dolce & Gabbana Trademarks Srl και Dolce & Gabbana Srl, και εντάσσεται στο πλαίσιο «μιας φυσικής εξέλιξης της οργανωτικής δομής και της εταιρικής διακυβέρνησης».
Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του από τη διοίκηση «δεν έχει καμία απολύτως επίδραση» στη δημιουργική του δραστηριότητα, την οποία συνεχίζει κανονικά εκ μέρους του ομίλου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες σχετικά με το χρέος της, σε μια περίοδο που ο κλάδος της πολυτελούς μόδας αντιμετωπίζει επιβράδυνση. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει περαιτέρω την οικονομική της κατάσταση, καθώς οι συνομιλίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει ότι, παρά τις διοικητικές αλλαγές, ο δημιουργικός πυρήνας του οίκου παραμένει σταθερός, με τον Gabbana να συνεχίζει να διαμορφώνει την αισθητική ταυτότητα του brand.
