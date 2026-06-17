Η Κατερίνα Λιόλιου βραβεύτηκε στα Mad VMA για τον «Λογαριασμό»: Το οφείλω σε εσάς, είπε
Η Κατερίνα Λιόλιου βραβεύτηκε στα Mad VMA για τον «Λογαριασμό»: Το οφείλω σε εσάς, είπε
Η τραγουδίστρια απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία «Λαϊκό Modern»
Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν ένα από τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν στα φετινά MAD VMA. Η τραγουδίστρια απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία Λαϊκό Modern για το κομμάτι της «Λογαριασμός».
Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο που της απένειμε ο Νίκος Χαρδαλιάς και έσπευσε να ευχαριστήσει τόσο τον κόσμο όσο και τη δισκογραφική της εταιρεία την Panik Records. «Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς. Γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik», είπε η Κατερίνα Λιόλιου για τη βράβευσή της.
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Το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου η Κατερίνα Λιόλιου ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο που της απένειμε ο Νίκος Χαρδαλιάς και έσπευσε να ευχαριστήσει τόσο τον κόσμο όσο και τη δισκογραφική της εταιρεία την Panik Records. «Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς. Γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik», είπε η Κατερίνα Λιόλιου για τη βράβευσή της.
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