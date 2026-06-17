Lil Nas X για την ψυχική του υγεία: Είμαι πολύ καλύτερα, υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου

Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, επειδή δεν ήθελα να πάρω φάρμακα και να αρχίσουν οι άνθρωποι να με βλέπουν διαφορετικά, είπε ο τραγουδιστής για τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή