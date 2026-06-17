Lil Nas X για την ψυχική του υγεία: Είμαι πολύ καλύτερα, υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου
Lil Nas X για την ψυχική του υγεία: Είμαι πολύ καλύτερα, υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου
Δεν ήθελα να το παραδεχτώ, επειδή δεν ήθελα να πάρω φάρμακα και να αρχίσουν οι άνθρωποι να με βλέπουν διαφορετικά, είπε ο τραγουδιστής για τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή
Ο Lil Nas X επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο και μίλησε για την ψυχική του υγεία, δηλώνοντας πως πλέον είναι πολύ καλύτερα.
O 27χρόνος τραγουδιστής είχε εντοπιστεί τον Αύγουστο του 2025 να περπατά στη μέση του δρόμου με το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες. Είχε ακολουθήσει η σύλληψή του για επίθεση σε αστυνομικό και η οικειοθελής ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ η υπόθεσή του έχει μπει πλέον στο αρχείο.
Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram ανέφερε: «Βρισκόμουν σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες και από τότε επέστρεψα στο σπίτι, είτε στην Ατλάντα με την οικογένειά μου είτε στο Λος Άντζελες μόνος μου, με φίλους και άλλους ανθρώπους, προσπαθώντας να πατήσω ξανά στη γη και να βγω από το μυαλό μου».
Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε να πάρει φάρμακα για να μη στιγματιστεί. «Τώρα έχω ψυχοθεραπευτή και ψυχίατρο, κάτι που με βοήθησε πραγματικά όταν διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή. Νιώθω ότι το γνώριζα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ, επειδή δεν ήθελα να χρειαστεί να πάρω φάρμακα και να αρχίσουν οι άνθρωποι να με βλέπουν διαφορετικά... Μαύρος, γκέι, διπολικός. Είναι σαν να ζω τη ζωή στο πιο ακραίο επίπεδο δυσκολίας», είπε γελώντας.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε
Στο βίντεο, ο Lil Nas X ανέφερε ότι μετά τη θεραπεία αισθάνεται πολύ καλύτερα και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους. «Αλλά, σοβαρά τώρα, είμαι πολύ καλύτερα. Τα πηγαίνω καλύτερα, αισθάνομαι καλύτερα. Δημιουργώ ελεύθερα και υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου. Απλώς σταματώ και απολαμβάνω τα μικρά πράγματα στη ζωή. Ασχολούμαι με τη μουσική εδώ και επτά χρόνια», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια.
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι, αυτό το επόμενο κεφάλαιο», πρόσθεσε ολοκληρώνοντας το μήνυμά του. «Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί. Σας ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μου. Σας αγαπώ και το μόνο που θέλω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να σας κάνω υπερήφανους και να κάνω και τον εαυτό μου υπερήφανο».
Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Nas με την ψυχική του υγεία έγιναν για πρώτη φορά γνωστές τον Αύγουστο του 2025, όταν συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Τον επόμενο μήνα, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εισήχθη σε πρόγραμμα εσωτερικής θεραπείας.
Κατά την παρουσία του σε δικαστική ακρόαση τον Απρίλιο, ένας δικαστής ανέφερε ότι ο Lil Nas X «φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά». Ο δικαστής ενέκρινε την ένταξη του καλλιτέχνη σε πρόγραμμα εκτροπής για λόγους ψυχικής υγείας, διευκρινίζοντας ότι, εφόσον συνεχίσει κανονικά τη θεραπεία του και δεν αντιμετωπίσει νέα προβλήματα με τον νόμο για τα επόμενα δύο χρόνια, η υπόθεση θα απορριφθεί.
Η συνήγορος υπεράσπισής του είχε δηλώσει τότε ότι η θεραπεία του Nas ήταν «απολύτως επιτυχημένη». Περιέγραψε το πρόγραμμα ψυχικής υγείας που ακολουθεί ως «αρκετά αυστηρό», επισημαίνοντας ότι συναντά έναν ψυχοθεραπευτή κάθε εβδομάδα και επισκέπτεται ψυχίατρο ανά τρεις μήνες.
«Είμαι ευγνώμων. Απλώς πολύ ευγνώμων. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα τα πράγματα», είχε δηλώσει ο Nas στο Rolling Stone μετά τη δικαστική ακρόαση. «Απλώς αφήνομαι στη ροή της ζωής».
Φωτογραφία: Shutterstock
O 27χρόνος τραγουδιστής είχε εντοπιστεί τον Αύγουστο του 2025 να περπατά στη μέση του δρόμου με το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες. Είχε ακολουθήσει η σύλληψή του για επίθεση σε αστυνομικό και η οικειοθελής ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ η υπόθεσή του έχει μπει πλέον στο αρχείο.
Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram ανέφερε: «Βρισκόμουν σε κέντρο αποκατάστασης για μερικούς μήνες και από τότε επέστρεψα στο σπίτι, είτε στην Ατλάντα με την οικογένειά μου είτε στο Λος Άντζελες μόνος μου, με φίλους και άλλους ανθρώπους, προσπαθώντας να πατήσω ξανά στη γη και να βγω από το μυαλό μου».
Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι δεν ήθελε να πάρει φάρμακα για να μη στιγματιστεί. «Τώρα έχω ψυχοθεραπευτή και ψυχίατρο, κάτι που με βοήθησε πραγματικά όταν διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή. Νιώθω ότι το γνώριζα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ, επειδή δεν ήθελα να χρειαστεί να πάρω φάρμακα και να αρχίσουν οι άνθρωποι να με βλέπουν διαφορετικά... Μαύρος, γκέι, διπολικός. Είναι σαν να ζω τη ζωή στο πιο ακραίο επίπεδο δυσκολίας», είπε γελώντας.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε
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Στο βίντεο, ο Lil Nas X ανέφερε ότι μετά τη θεραπεία αισθάνεται πολύ καλύτερα και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους. «Αλλά, σοβαρά τώρα, είμαι πολύ καλύτερα. Τα πηγαίνω καλύτερα, αισθάνομαι καλύτερα. Δημιουργώ ελεύθερα και υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου. Απλώς σταματώ και απολαμβάνω τα μικρά πράγματα στη ζωή. Ασχολούμαι με τη μουσική εδώ και επτά χρόνια», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια.
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι, αυτό το επόμενο κεφάλαιο», πρόσθεσε ολοκληρώνοντας το μήνυμά του. «Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί. Σας ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μου. Σας αγαπώ και το μόνο που θέλω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να σας κάνω υπερήφανους και να κάνω και τον εαυτό μου υπερήφανο».
Οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Nas με την ψυχική του υγεία έγιναν για πρώτη φορά γνωστές τον Αύγουστο του 2025, όταν συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Τον επόμενο μήνα, ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εισήχθη σε πρόγραμμα εσωτερικής θεραπείας.
Κατά την παρουσία του σε δικαστική ακρόαση τον Απρίλιο, ένας δικαστής ανέφερε ότι ο Lil Nas X «φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά». Ο δικαστής ενέκρινε την ένταξη του καλλιτέχνη σε πρόγραμμα εκτροπής για λόγους ψυχικής υγείας, διευκρινίζοντας ότι, εφόσον συνεχίσει κανονικά τη θεραπεία του και δεν αντιμετωπίσει νέα προβλήματα με τον νόμο για τα επόμενα δύο χρόνια, η υπόθεση θα απορριφθεί.
Η συνήγορος υπεράσπισής του είχε δηλώσει τότε ότι η θεραπεία του Nas ήταν «απολύτως επιτυχημένη». Περιέγραψε το πρόγραμμα ψυχικής υγείας που ακολουθεί ως «αρκετά αυστηρό», επισημαίνοντας ότι συναντά έναν ψυχοθεραπευτή κάθε εβδομάδα και επισκέπτεται ψυχίατρο ανά τρεις μήνες.
«Είμαι ευγνώμων. Απλώς πολύ ευγνώμων. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ χειρότερα τα πράγματα», είχε δηλώσει ο Nas στο Rolling Stone μετά τη δικαστική ακρόαση. «Απλώς αφήνομαι στη ροή της ζωής».
Φωτογραφία: Shutterstock
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