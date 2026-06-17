Οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 και η τιμητική διάκριση στον Ρέμο: Dara, Ακύλας και Ρία Ελληνίδου έβαλαν φωτιά στη σκηνή, δείτε βίντεο

τον στίχο





Ο APON κερδίζει το βραβείο για την «Μπαλάντα της Χρονιάς»!





Apon και Μαριώ σε μία ανατρεπτική συνεργασία





Στη συνέχεια η Ρία Ελληνίδου έκανε... «Σαφάρι»





Akylas και «Spasto» στη σκηνή των MAD VMA





Και... «Akyla Tequila»:





H Μαρίνα Σάττι LIVE στα MAD VMA 2026!



H Μαρίνα Σάττι LIVE στα MAD VMA 2026!





Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026



- Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»

- Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»

- Καλύτερο urban: FY – «Money Dance»

- Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – «Poios na sou to pei»

- Καλύτερη μπαλάντα: Apon – «Καθρέφτης»

- Καλύτερο ποπ: Marina Satti – «Lola»

- Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – «Όλα Για Όλα»

- Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – «Nero»

- Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – «Κατάματα»

- Τραγούδι viral: Akylas – «Ferto»

- Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – «5AM»

- Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

- Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

- Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

- Καλλιτέχνης ποπ: Apon

- Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas

- Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack

- Καλύτερο album: Marina Satti – «Pop Too»

- Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: «Καποδίστριας» – Μίνως Μάτσας

- Viral Hero: Fipster



Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με δεκάδες εμφανίσεις δημοφιλών καλλιτεχνών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής και αναδεικνύοντας τους δημιουργούς που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards, όταν ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας και προσφοράς στο ελληνικό τραγούδι.Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο παρουσιαστής της βραδιάς, Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στο πλευρό του τραγουδιστή βρέθηκε και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.Η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε το βραβείο «Best Performer», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή, ενώ ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Urban».Ο Μίνως Μάτσας παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας» για τον «Καποδίστρια».