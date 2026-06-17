Οι μεγάλοι νικητές των Mad VMA 2026 και η τιμητική διάκριση στον Ρέμο: Dara, Ακύλας και Ρία Ελληνίδου έβαλαν φωτιά στη σκηνή, δείτε βίντεο
Η Ελένη Φουρέιρα κατέκτησε το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς, ενώ η βραδιά κορυφώθηκε με την τιμή στα 30 χρόνια πορείας του Αντώνη Ρέμου - Πλήθος καλλιτεχνών ξεσήκωσαν το κοινό με τις εμφανίσεις τους στην 23η διοργάνωση
Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση είχε η κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», η οποία καθιερώθηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση της μουσικής με τον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές παραγωγές.
Την έναρξη της φετινής διοργάνωσης στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, σηματοδότησε ο Ακύλας που τραγούδησε το Ferto, κάνοντας μία μικρή αλλαγή στο περιεχόμενο του κομματιού. Ενώ οι θεατές περίμεναν να ακούσουν τον στίχο «Βέβαια, αν κερδίσω», εκείνος τους εξέπληξε, αντικαθιστώντας τον με τη φράση «Θα στα πάρω ακόμα κι αν δεν κερδίσω».
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Dara. Η νικήτρια του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ντυμένη στα μπλε, ερμήνευσε το «Bangaranga» που οδήγησε για πρώτη φορά τη Βουλγαρία στην κορυφή. Μία ακόμη καλλιτέχνιδα που έδωσε φέτος το «παρών» στη Eurovision και τραγούδησε στα Mad VMA ήταν η Antigoni Buxton. Η εκπρόσωπος της Κύπρου παρουσίασε το Jalla, έχοντας δίπλα της την Αναστασία.
Από την άλλη, η Άντζελα Δημητρίου επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Φταίει ο έρωτας». Στη σκηνή όμως δεν ήταν μόνη της, αλλά με τη Ρία Ελληνίδου. Με τη σειρά της, η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε κατά τη διάρκεια της βραδιάς το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Αλήθεια τώρα;».
Η εμφάνιση του Ακύλα
Η Dara στη σκηνή των Μad VMA 2026 με το «Bangaranga»
Η Antigoni Buxton τραγούδησε το Jalla με την Αναστασία
Το ντουέτο της Άντζελας Δημητρίου με τη Ρία Ελληνίδου
Η Έλενα Παπαρίζου παρουσίασε το νέο της τραγούδι
Μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στη σκηνή των Mad Video Music Awards, όταν ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε για τη συμπλήρωση 30 χρόνων παρουσίας και προσφοράς στο ελληνικό τραγούδι.
Το τιμητικό βραβείο απένειμε ο παρουσιαστής της βραδιάς, Θέμης Γεωργαντάς, ενώ στο πλευρό του τραγουδιστή βρέθηκε και η κουμπάρα του, Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έχει βαφτίσει την κόρη του, Ελένη.
Ρέμος και Klavdia σε ένα υπέροχο ντουέτο!
Η Ελένη Φουρέιρα απέσπασε το βραβείο «Best Performer», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική παρουσία της στη σκηνή, ενώ ο FY αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία «Καλύτερο Urban».
Ο Μίνως Μάτσας παρέλαβε το βραβείο «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας» για τον «Καποδίστρια».
Lila & Toquel ψηφίστηκαν «Καλύτερο Nτουέτο» στα MAD VMA 2026.
Ο APON κερδίζει το βραβείο για την «Μπαλάντα της Χρονιάς»!
Apon και Μαριώ σε μία ανατρεπτική συνεργασία
Στη συνέχεια η Ρία Ελληνίδου έκανε... «Σαφάρι»
Akylas και «Spasto» στη σκηνή των MAD VMA
Και... «Akyla Tequila»:
H Μαρίνα Σάττι LIVE στα MAD VMA 2026!
Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2026
- Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – «Alleluia»
- Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – «Λογαριασμός»
- Καλύτερο urban: FY – «Money Dance»
- Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – «Poios na sou to pei»
- Καλύτερη μπαλάντα: Apon – «Καθρέφτης»
- Καλύτερο ποπ: Marina Satti – «Lola»
- Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – «Όλα Για Όλα»
- Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – «Nero»
- Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – «Κατάματα»
- Τραγούδι viral: Akylas – «Ferto»
- Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – «5AM»
- Best Performer: Ελένη Φουρέιρα
- Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης
- Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου
- Καλλιτέχνης ποπ: Apon
- Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas
- Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack
- Καλύτερο album: Marina Satti – «Pop Too»
- Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: «Καποδίστριας» – Μίνως Μάτσας
- Viral Hero: Fipster
Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώθηκε με δεκάδες εμφανίσεις δημοφιλών καλλιτεχνών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής μουσικής σκηνής και αναδεικνύοντας τους δημιουργούς που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr