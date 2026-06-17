Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Βρίσκομαι συνεχώς σε κατάσταση πένθους
Έμα Χέμινγκ για τη μάχη του Μπρους Γουίλις με τη μετωποκροταφική άνοια: Βρίσκομαι συνεχώς σε κατάσταση πένθους
Απλώς έχω μάθει πώς να το διαχειρίζομαι, εξομολογήθηκε η σύζυγος του ηθοποιού
Ένα διαρκές πένθος βιώνει η Έμα Χέμινγκ από τότε που ο Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια. Ωστόσο, η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού έχει μάθει πλέον να το διαχειρίζεται.
Η Έμα Χέιμνγκείναι πλέον η βασική φροντίστρια του Γουίλις, αν και εκείνος διαμένει σε ξεχωριστή κατοικία από τη σύζυγο και τις δύο μικρές κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν, έχοντας στο πλευρό του ομάδα φροντιστών σε εικοσιτετράωρη βάση.
Σε συνέντευξή της στο podcast «The Bossticks» μίλησε για τις δύσκολη πραγματικότητά της ως φροντίστρια του συζύγου της και αναφέρθηκε σε μία «πολύ συνηθισμένη παρανόηση» σχετικά με τη μετωποκροταφική άνοια. Όπως εξήγησε, η πάθηση εμφανίζεται σε «τρεις διαφορετικές παραλλαγές» και η μορφή από την οποία πάσχει ο Γουίλις επηρεάζει κυρίως την ικανότητά του να επικοινωνεί. «Η μορφή που έχει ο Μπρους επηρεάζει τη γλώσσα. Υπάρχει, όμως, μια άλλη παραλλαγή που επηρεάζει τη συμπεριφορά και μία ακόμη που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση», εξήγησε.
Η Χέιμινγκ επισήμανε ότι ο κόσμος συχνά συγχέει τη μετωποκροταφική άνοια με τη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία επηρεάζει τη μνήμη. «Πρόκειται για διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου. Επομένως, όταν οι άνθρωποι ρωτούν: “Θυμάται ποια είσαι;”, η απάντηση είναι ότι με θυμάται, επειδή δεν έχει Αλτσχάιμερ, αλλά μετωποκροταφική άνοια», επισήμανε. «Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη παρανόηση, καθώς όταν σκεφτόμαστε την άνοια, το μυαλό μας πηγαίνει στην απώλεια μνήμης», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, περιέγραψε το τεράστιο συναισθηματικό βάρος που έχει επιφέρει η ασθένεια του Γουίλις στην ίδια και στην οικογένειά τους. Σε αυτήν περιλαμβάνονται η 63χρονη πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ, και οι τρεις ενήλικες κόρες του πρώην ζευγαριού, η 37χρονη Ρούμερ, η 34χρονη Σκάουτ και η 32χρονη Ταλούλα.
Η Έμα Χέιμιμγκ έφερε στην κουβέντα τον όρο «αμφίσημη απώλεια», που περιγράφει το πένθος για έναν άνθρωπο ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή. «Αυτό βιώνουν πολλοί άνθρωποι που φροντίζουν κάποιον με άνοια, επειδή ο άνθρωπός σου είναι σωματικά παρών, αλλά μπορεί να μην είναι το ίδιο παρών νοητικά ή συναισθηματικά», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας, η Χέιμινγκ τόνισε ότι η συγκεκριμένη ασθένεια αφαιρεί σταδιακά κομμάτια από τον άνθρωπο, δημιουργώντας ένα διαρκές αίσθημα απώλειας και πένθους. Όπως ανέφερε όμως, έχει πλέον μάθει να ζει και να διαχειρίζεται αυτό το συνεχές συναισθηματικό βάρος. «Νομίζω ότι αυτό που βιώνεις με οποιαδήποτε μορφή άνοιας είναι πως η ασθένεια συνεχώς αφαιρεί πράγματα. Αυτές οι παθήσεις παίρνουν και παίρνουν, μερικές φορές πολύ αργά, και εσύ πενθείς διαρκώς για διαφορετικές απώλειες. Επομένως, βρίσκεσαι συνεχώς σε κατάσταση πένθους. Απλώς έχω μάθει πώς να το διαχειρίζομαι».
Η Έμα Χέιμνγκείναι πλέον η βασική φροντίστρια του Γουίλις, αν και εκείνος διαμένει σε ξεχωριστή κατοικία από τη σύζυγο και τις δύο μικρές κόρες τους, τη 14χρονη Μέιμπελ και τη 12χρονη Έβελιν, έχοντας στο πλευρό του ομάδα φροντιστών σε εικοσιτετράωρη βάση.
Σε συνέντευξή της στο podcast «The Bossticks» μίλησε για τις δύσκολη πραγματικότητά της ως φροντίστρια του συζύγου της και αναφέρθηκε σε μία «πολύ συνηθισμένη παρανόηση» σχετικά με τη μετωποκροταφική άνοια. Όπως εξήγησε, η πάθηση εμφανίζεται σε «τρεις διαφορετικές παραλλαγές» και η μορφή από την οποία πάσχει ο Γουίλις επηρεάζει κυρίως την ικανότητά του να επικοινωνεί. «Η μορφή που έχει ο Μπρους επηρεάζει τη γλώσσα. Υπάρχει, όμως, μια άλλη παραλλαγή που επηρεάζει τη συμπεριφορά και μία ακόμη που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση», εξήγησε.
Η Χέιμινγκ επισήμανε ότι ο κόσμος συχνά συγχέει τη μετωποκροταφική άνοια με τη νόσο Αλτσχάιμερ, η οποία επηρεάζει τη μνήμη. «Πρόκειται για διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου. Επομένως, όταν οι άνθρωποι ρωτούν: “Θυμάται ποια είσαι;”, η απάντηση είναι ότι με θυμάται, επειδή δεν έχει Αλτσχάιμερ, αλλά μετωποκροταφική άνοια», επισήμανε. «Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ συνηθισμένη παρανόηση, καθώς όταν σκεφτόμαστε την άνοια, το μυαλό μας πηγαίνει στην απώλεια μνήμης», πρόσθεσε.
Bruce Willis's wife Emma admits she is 'consistently in grief' amid the 71-year-old actor's battle with frontotemporal dementia https://t.co/RGkl3qftU3— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 17, 2026
Η Έμα Χέιμιμγκ έφερε στην κουβέντα τον όρο «αμφίσημη απώλεια», που περιγράφει το πένθος για έναν άνθρωπο ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή. «Αυτό βιώνουν πολλοί άνθρωποι που φροντίζουν κάποιον με άνοια, επειδή ο άνθρωπός σου είναι σωματικά παρών, αλλά μπορεί να μην είναι το ίδιο παρών νοητικά ή συναισθηματικά», εξομολογήθηκε.
Συνεχίζοντας, η Χέιμινγκ τόνισε ότι η συγκεκριμένη ασθένεια αφαιρεί σταδιακά κομμάτια από τον άνθρωπο, δημιουργώντας ένα διαρκές αίσθημα απώλειας και πένθους. Όπως ανέφερε όμως, έχει πλέον μάθει να ζει και να διαχειρίζεται αυτό το συνεχές συναισθηματικό βάρος. «Νομίζω ότι αυτό που βιώνεις με οποιαδήποτε μορφή άνοιας είναι πως η ασθένεια συνεχώς αφαιρεί πράγματα. Αυτές οι παθήσεις παίρνουν και παίρνουν, μερικές φορές πολύ αργά, και εσύ πενθείς διαρκώς για διαφορετικές απώλειες. Επομένως, βρίσκεσαι συνεχώς σε κατάσταση πένθους. Απλώς έχω μάθει πώς να το διαχειρίζομαι».
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