Dolce & Gabbana: Νέα εποχή για τον οίκο, ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου
GALA
Μια ιστορική αλλαγή στην ηγεσία του οίκου Dolce & Gabbana βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού ο Στέφανο Γκαμπάνα  παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του ως πρόεδρος.

Σύμφωνα με καταχώρηση εταιρικού μητρώου στην Ιταλία, 63χρονος σχεδιαστής παραιτήθηκε από τη θέση τον Δεκέμβριο του 2025, αν και η αθόρυβη αποχώρηση μόλις τώρα δημοσιοποιείται. Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για έναν κρίσιμο γύρο διαπραγματεύσεων για το χρέος, ο Γκαμπάνα φέρεται να ζυγίζει εναλλακτικές επιλογές σχετικά με το τεράστιο μερίδιό του, το 40%, στην επωνυμία.

Μετά την παραίτηση του Γκαμπάνα, η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της δομή εντός της ιδρυτικής οικογένειας. Ο Αλφόνσο Ντόλτσε, αδελφός του Ντομένικο Ντόλτσε και νυν διευθύνων σύμβουλος του brand ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του προέδρου τον Ιανουάριο του 2026.

Εν τω μεταξύ, ένας ευρύτερος ανασχηματισμός της διοίκησης φαίνεται να διαφαίνεται στον ορίζοντα, με αναφορές να δείχνουν ότι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Gucci, Στέφανο Καντίνο, μπορεί να αναλάβει έναν ρόλο στην ανώτατη διοίκηση, αν και δεν έχει ακόμη γίνει επίσημη ανακοίνωση.

Ο οίκος Dolce & Gabbana ιδρύθηκε το 1985 και γρήγορα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand μόδας στον κόσμο με την αισθητική του, εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο. Καλύπτοντας τη γυναικεία και την ανδρική ένδυση, την ομορφιά και ρούχα για το σπίτι, οι Στέφανο Γκαμπάνα και Ντομένικο Ντόλτσε έχουν χτίσει μια αυτοκρατορία που προσφέρει πολυτελείς θεατρικές επιδείξεις μόδας με υποστήριξη από καλλιτέχνες όπως η Μαντόνα, ο σταρ της K-Pop Choi San, και η Μπιγιονσέ.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης