Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Νταμιέν Σαζέλ
Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε χωρίς μπλούζα, ενώ χρησιμοποιούσε μια ομπρέλα

Νέες φωτογραφίες του Κίλιαν Μέρφι από τα γυρίσματα στην Αθήνα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο βραβευμένος ηθοποιός βρίσκεται στην Ελλάδα για τις ανάγκες της επερχόμενης ταινίας του Νταμιέν Σαζέλ.

Ο Μέρφι εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό τη Δευτέρα 6 Απριλίου στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε χωρίς μπλούζα και χρησιμοποιούσε μια ομπρέλα για να προστατεύεται από τον ήλιο, ενώ περιτριγυριζόταν από μέλη του συνεργείου.

Δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες για την ταινία, πέρα από το ότι διαδραματίζεται σε μια φυλακή. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Ντάνιελ Κρεγκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Ντέιβ Μπατίστα και Μία Θρίπλετον.

Ο Ντάμιεν Σαζέλ έχει κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία La La Land, ενώ ήταν υποψήφιος και για το σενάριό της, καθώς και για την ταινία-σταθμό της καριέρας του το 2014, Whiplash.

Δείτε τις φωτογραφίες

