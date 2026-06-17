Τραμπ: Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου για κάποιο διάστημα, είναι ωραίο μέρος
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Τραμπ: Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου για κάποιο διάστημα, είναι ωραίο μέρος

Εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους θα ήταν λίγο άδικο για το Ιράν να μην έχει καθόλου, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε πως αν δεν τηρηθεί η συμφωνία ο πόλεμος θα αρχίσει ξανά

Τραμπ: Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου για κάποιο διάστημα, είναι ωραίο μέρος
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Κόλπου «για κάποιο διάστημα» μετά τη συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. «Είναι καλή ερώτηση, δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Μάλλον, για κάποιο διάστημα, είναι ωραίο μέρος για να μείνουμε, νομίζω θα πάει καλά», είπε χαρακτηριστικά. 

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Τραμπ σχολίασε επίσης πως εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα ήταν «λίγο άδικο» για το Ιράν να μην έχει καθόλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία, θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ είναι απόψε προσκεκλημένος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για δείπνο στις Βερσαλλίες, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7.
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