Τραμπ: Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου για κάποιο διάστημα, είναι ωραίο μέρος

Εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους θα ήταν λίγο άδικο για το Ιράν να μην έχει καθόλου, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε πως αν δεν τηρηθεί η συμφωνία ο πόλεμος θα αρχίσει ξανά