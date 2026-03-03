Ο Κίλιαν Μέρφι ξεκαθάρισε πως δεν θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ
Ο Κίλιαν Μέρφι ξεκαθάρισε πως δεν θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη νέα σειρά Χάρι Πότερ
Κατηγορηματικά όχι, δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Ο Κίλιαν Μέρφι διέψευσε τις φήμες που τον θέλουν να ενσαρκώνει τον Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO.
Η φημολογία γύρω από τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό εντάθηκε μετά από προτάσεις θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να περάσει ο κάστινγκ ο Φάινς. Ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Χάρι Πότερ», είχε στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της ιδέας, δηλώνοντας: «Ο Κίλιαν είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, οπότε αυτό θα ήταν καταπληκτικό».
Ωστόσο, ο Μέρφι έσπευσε να βάλει τέλος στις εικασίες σε συνέντευξή του στους The Times. Απαντώντας ευθέως στα δημοσιεύματα, δήλωσε: «Κατηγορηματικά όχι», ενώ πρόσθεσε: «Μπορείτε να το βάλετε αυτό ως τίτλο;».
Τον ρόλο του Βόλντεμορτ στις ταινίες Χάρι Πότερ είχε υποδυθεί ο Ρέιφ Φάινς, μια δήλωση του οποίου τον περασμένο Ιανουαρίο ενίσχυσε τα σενάρια ότι ο Κίλιαν Μέρι θα είναι ο «διάδοχός» του.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», ο ηθοποιός είχε ερωτηθεί σχετικά με το ποιον θα επέλεγε να τον αντικαταστήσει στον ρόλο του Βόλντεμορτ και είχε απαντήσει: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Μια πολύ καλή επιλογή;»
Οι παραγωγοί της νέας σειράς ωστόσο δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με το καστ, γεγονός που τροφοδοτεί τις συζητήσεις.
Φωτογραφία: Shutterstock
Η φημολογία γύρω από τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό εντάθηκε μετά από προτάσεις θαυμαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να περάσει ο κάστινγκ ο Φάινς. Ο Κρις Κολόμπους, σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Χάρι Πότερ», είχε στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της ιδέας, δηλώνοντας: «Ο Κίλιαν είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, οπότε αυτό θα ήταν καταπληκτικό».
Ωστόσο, ο Μέρφι έσπευσε να βάλει τέλος στις εικασίες σε συνέντευξή του στους The Times. Απαντώντας ευθέως στα δημοσιεύματα, δήλωσε: «Κατηγορηματικά όχι», ενώ πρόσθεσε: «Μπορείτε να το βάλετε αυτό ως τίτλο;».
Cillian Murphy says he isn’t playing Voldemort in the ‘HARRY POTTER’ series— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 2, 2026
“I’m categorically not, can you make that the headline?”
(Source: https://t.co/kdbZRYlGJj) pic.twitter.com/Nojj7Wefhm
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο κόκκινο χαλί για την ταινία «28 Years Later: The Bone Temple», ο ηθοποιός είχε ερωτηθεί σχετικά με το ποιον θα επέλεγε να τον αντικαταστήσει στον ρόλο του Βόλντεμορτ και είχε απαντήσει: «Μου είπαν ότι η θέση έχει ήδη καλυφθεί, έτσι δεν είναι; Νομίζω ότι ο Κίλιαν Μέρφι είναι εξαιρετικός. Μια πολύ καλή επιλογή;»
Οι παραγωγοί της νέας σειράς ωστόσο δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει λεπτομέρειες σχετικά με το καστ, γεγονός που τροφοδοτεί τις συζητήσεις.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα