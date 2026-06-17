Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Χαλκίδα, απεγκλώβισε έναν ηλικιωμένο η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Χαλκίδα, απεγκλώβισε έναν ηλικιωμένο η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Έχει τραύματα από εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (17/6) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, με το οποίο απεγκλωβίστηκε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να έχει τραύματα από εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, με το οποίο απεγκλωβίστηκε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να έχει τραύματα από εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Η κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.
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