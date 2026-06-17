Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Χαλκίδα, απεγκλώβισε έναν ηλικιωμένο η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Χαλκίδα

Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Χαλκίδα, απεγκλώβισε έναν ηλικιωμένο η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο

Έχει τραύματα από εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα

Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη Χαλκίδα, απεγκλώβισε έναν ηλικιωμένο η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (17/6) σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στο κέντρο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, με το οποίο απεγκλωβίστηκε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να έχει τραύματα από εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. 

Η κατάσβεση της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.



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