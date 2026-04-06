Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Δεν συμφωνώ με τον θεσμό της Eurovision, δεν εστιάζει πλέον στη μουσική
Αντίθετη με τη Eurovision, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, είναι η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Η Youtuber είχε αποσύρει τη συμμετοχή της από τη διαδικασία διεκδίκησης της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού τον περασμένο Ιανουάριο και, όπως είπε, η απόφασή της είχε να κάνει με το γεγονός ότι το ενδιαφέρον δεν είναι πλέον στραμμένο στη μουσική.
«Δεν συμφωνώ με τον θεσμό της Eurovision και γι' αυτό αποσύρθηκα. Δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μου το τι συμβαίνει φέτος. Νομίζω ότι δεν εστιάζει πλέον στη μουσική. Η ενότητα είναι το θέμα, η αγάπη είναι το θέμα, η δημιουργία, η τέχνη. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράταιρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χρυσηίδα Γκαγκούτη στην εκπομπή «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 6 Απριλίου.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, κλήθηκε να εκφράσει την άποψή της για τον Ακύλα, τον οποίο είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Για εκείνη, είναι πολύ καλός στο είδος τραγουδιού που υπηρετεί. «Ο Ακύλας είναι τρομερός σε αυτό που κάνει. Χαίρομαι που το δουλεύει με τόση διάθεση. Νομίζω ότι κάποιος άλλος δεν θα είχε τόση ζέση να το κυνηγήσει. Το κομμάτι του με κέρδισε από την αρχή. Ήταν όλα τα κομμάτια πολύ ωραία, αλλά του Ακύλα ξεχώρισε», τόνισε.
