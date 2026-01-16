Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ανέβασε το τραγούδι που απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ανέβασε το τραγούδι που απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Η τραγουδίστρια είχε καταθέσει φέτος τραγούδι στην ΕΡΤ, λίγες όμως ώρες πριν ανακοινωθούν οι 28 υποψήφιοι καλλιτέχνες αποφάσισε να αποσυρθεί
Για πρώτη φορά η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έδωσε στη δημοσιότητα το τραγούδι, το οποίο απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.
Η καλλιτέχνης δημοσίευσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου ένα βίντεο στο κανάλι της στο YouTube μέσα από το οποίο εξηγούσε το παρασκήνιο από την απόσυρσή της. Πιο αναλυτικά, είχε καταθέσει φέτος τραγούδι στην ΕΡΤ, αλλά λίγες ώρες πριν ανακοινωθούν οι 28 υποψήφιοι καλλιτέχνες αποφάσισε να αποσυρθεί.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 27:46
Μέσα από το βίντεό της η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξήγησε τον λόγο που ήθελε να μιλήσει για την απόφασή της να αποσύρει τη συμμετοχή της: «Ήθελα να επικοινωνήσω όλο αυτό που συνέβη με τη Eurovision. Ο μόνος άνθρωπος που αξίζει την παραμικρή εξήγηση, τα μόνα άτομα στα οποία είμαι “υπόλογη” είστε εσείς που μας έχετε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο YouTube, γι’ αυτό και δεν το έκανα μέσα από τα social ή την τηλεόραση».
Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ξεκίνησε όλη η διαδικασία σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής: «Μου έγινε μία πρόταση από ένα fan page της Eurovision να συμμετάσχω στη διαδικασία. Στην αρχή λέω “μην απαντάς”, δεν ήταν σε καμία μου σκέψη κάτι τέτοιο. Δείχνω το μήνυμα στον Nerom και μου λέει “θες να γράψουμε ένα τραγούδι για πλάκα;”. Εγώ δεν είχα καν σχέση με στούντιο κτλ. Αφήσαμε τις μέρες να περνάνε, μας παρουσιάζει ο Nerom το τραγούδι και μας αρέσει, βγήκε ωραίο. Αρχίσαμε να το χορεύουμε, είχε πολύ ωραίο live και το στέλνουμε 1 Νοεμβρίου. Μόλις το γράψαμε αμέσως το στείλαμε. Με συνεπήρε ο ενθουσιασμός. Έκανα ένα βίντεο στο TikTok ότι έστειλα τραγούδι και έγινε πανικός. Εμείς το κάναμε για πλάκα».
Για την απόφασή της να αποσυρθεί, εξήγησε: «Είπα μέσα μου πως, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και επιλέγουμε εμείς, θα το αντιμετωπίσω. Έφτασε η 4η Δεκεμβρίου, έγιναν όλα αυτά με τις χώρες που αποχώρησαν και κατάλαβα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε όλο αυτό, γιατί πια ήταν πασιφανές ότι η Eurovision φέτος δεν θα είναι η ίδια. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να ανοίξω το στόμα μου και να πω πράγματα που δεν πρέπει εκεί. Δεν λειτουργώ επαγγελματικά σε αυτό, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Εκεί ένιωσα ότι θα πάω σε κηδεία».
Αναφερόμενη στις αντιδράσεις του κοινού και τα σχόλια που ακούστηκαν, τόνισε: «Κάποιοι υπονόησαν ότι ήταν ένα τέχνασμά μου για να ακουστώ. Εγώ που τόσα χρόνια κάνω τα πάντα για να μην ακούγομαι, να μη με πιάνει κανένας στο στόμα του. Άκουσα και μια άσχετη να με σχολιάζει στην τηλεόραση».
«Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών και αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο»
Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, η ίδια είχε αναρτήσει ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram μέσα από το οποίο έκανε αρχικά γνωστό ότι αποσύρει τη συμμετοχή της και στη συνέχεια εξηγούσε τον λόγο. Μεταξύ άλλων είχε πει: «Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό».
