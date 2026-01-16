Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ανέβασε το τραγούδι που απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision





Χρυσηίδα Γκαγκούτη έδωσε στη δημοσιότητα το τραγούδι, το οποίο απέσυρε από τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026.

καταθέσει φέτος τραγούδι στην ΕΡΤ, αλλά λίγες ώρες πριν ανακοινωθούν οι 28 υποψήφιοι καλλιτέχνες αποφάσισε να αποσυρθεί.

Μέσα από το βίντεό της η Χρυσηίδα Γκαγκούτη

εξήγησε τον λόγο που ήθελε να μιλήσει για την απόφασή της να αποσύρει τη συμμετοχή της: «Ήθελα να επικοινωνήσω όλο αυτό που συνέβη με τη Eurovision. Ο μόνος άνθρωπος που αξίζει την παραμικρή εξήγηση, τα μόνα άτομα στα οποία είμαι “υπόλογη” είστε εσείς που μας έχετε στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια στο YouTube, γι’ αυτό και δεν το έκανα μέσα από τα social ή την τηλεόραση».

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ξεκίνησε όλη η διαδικασία σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής: «Μου έγινε μία πρόταση από ένα fan page της Eurovision να συμμετάσχω στη διαδικασία. Στην αρχή λέω “μην απαντάς”, δεν ήταν σε καμία μου σκέψη κάτι τέτοιο. Δείχνω το μήνυμα στον Nerom και μου λέει “θες να γράψουμε ένα τραγούδι για πλάκα;”. Εγώ δεν είχα καν σχέση με στούντιο κτλ. Αφήσαμε τις μέρες να περνάνε, μας παρουσιάζει ο Nerom το τραγούδι και μας αρέσει, βγήκε ωραίο. Αρχίσαμε να το χορεύουμε, είχε πολύ ωραίο live και το στέλνουμε 1 Νοεμβρίου. Μόλις το γράψαμε αμέσως το στείλαμε. Με συνεπήρε ο ενθουσιασμός. Έκανα ένα βίντεο στο TikTok ότι έστειλα τραγούδι και έγινε πανικός. Εμείς το κάναμε για πλάκα».

Για την απόφασή της να αποσυρθεί, εξήγησε: «Είπα μέσα μου πως, αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και επιλέγουμε εμείς, θα το αντιμετωπίσω. Έφτασε η 4η Δεκεμβρίου, έγιναν όλα αυτά με τις χώρες που αποχώρησαν και κατάλαβα ότι δεν θέλω να συμμετάσχω σε όλο αυτό, γιατί πια ήταν πασιφανές ότι η Eurovision φέτος δεν θα είναι η ίδια. Δεν θέλω, γιατί μπορεί να ανοίξω το στόμα μου και να πω πράγματα που δεν πρέπει εκεί. Δεν λειτουργώ επαγγελματικά σε αυτό, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας τραγουδίστρια. Εκεί ένιωσα ότι θα πάω σε κηδεία».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις του κοινού και τα σχόλια που ακούστηκαν, τόνισε: «Κάποιοι υπονόησαν ότι ήταν ένα τέχνασμά μου για να ακουστώ. Εγώ που τόσα χρόνια κάνω τα πάντα για να μην ακούγομαι, να μη με πιάνει κανένας στο στόμα του. Άκουσα και μια άσχετη να με σχολιάζει στην τηλεόραση».



