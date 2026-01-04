Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision

Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών και αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο, εξήγησε μέσα από ένα βίντεο