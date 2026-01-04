Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών και αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο, εξήγησε μέσα από ένα βίντεο
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ανακοίνωσε με ένα βίντεο στα social media ότι απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Η Youtuber εξήγησε ότι η απόφασή της σχετίζεται με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία. Η ίδια θεωρεί τη Eurovision ένα «πάρτι μεταξύ χωρών», έναν κατ’ ουσίαν μουσικό διαγωνισμό, αλλά πλέον πιστεύει πως ίσως να μη διατηρήσει αυτόν τον χαρακτήρα, κάτι που την κάνει να αισθάνεται άβολα.
«Για μένα η Eurovision ήταν ένα πάρτι μεταξύ χωρών, ένας διαγωνισμός τραγουδιστικός και, ίσως, αισθάνομαι ότι υπάρχει μία περίπτωση αυτή τη χρονιά να μην είναι κάτι τέτοιο. Κάτι που δεν με κάνει να νιώθω πολύ άνετα με αυτό», σημείωσε αρχικά η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.
Παράλληλα, ευχήθηκε να αποδειχτεί τελικά ότι η Eurovision εξακολουθεί να είναι ένα πάρτι. «Ωστόσο, ελπίζω στο τέλος της υπόθεσης να είναι ένα πάρτι και να περάσουν όλοι πάρα πολύ καλά και όμορφα, και να είναι δίκαια όσο το δυνατόν περισσότερο και ωραία. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά γιατί είναι super. Είναι super οι συμμετοχές φέτος. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ», κατέληξε.
