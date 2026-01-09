Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη εξηγεί γιατί απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Δεν με εμπνέει
Δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός, δεν μου άρεσε που δεν θα συμμετέχουν κάποιες άλλες χώρες, τόνισε η τραγουδίστρια
Τον λόγο που απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision εξήγησε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Η Youtuber και τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει την απόφασή της με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι δεν συμφωνεί με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της παρουσίας του Ισραήλ και την αποχώρηση πέντε χωρών από τον διαγωνισμό τραγουδιού.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Super Κατερίνα, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ξεκαθάρισε πως δεν προχώρησε σε αυτή την ανακοίνωση για να λόγους προβολής. Αυτό που την οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση ήταν οι εξελίξεις γύρω από τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
«Τη συμμετοχή μου για τη Eurovision δεν την ακύρωσα λίγο πριν ανακοινωθούν τα ονόματα. Απλά το ανακοίνωσα μια μέρα πριν γιατί δεν ήθελα να απασχολήσω. Και να κάνω και την επεξήγηση ότι είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη εδώ και μήνες. Δεν ήθελα να απασχολήσω με αυτό, γιατί πολλοί καλοθελητές είπαν ότι το έκανα για να απασχολήσω ή ότι επειδή δεν πέρασα βγήκε και είπα ότι αποσύρω το τραγούδι», είπε χαρακτηριστικά.
Ολοκληρώνοντας, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη υποστήριξε πως πλέον η Eurovision δεν αποτελεί έναν διαγωνισμό τραγουδιού. «Δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Δεν με εμπνέει. Είμαι ένας άνθρωπος που πάω με το vibe. Είπα ότι οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, μπορούν να ανταποκριθούν, εγώ δε μπορώ. Δεν άκουσα πολλά τραγούδια αλλά και από αυτά ανέβηκε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Θα ήταν άδικο να σχολιάσω και να πω τι μου άρεσε και τι όχι. Μπορεί και αργότερα να ακούσω κάτι ολόκληρο και τελικά να μη μου αρέσει καθόλου», κατέληξε.
Στη συνέχεια, επισήμανε πως δεν της αρέσει η τροπή που παίρνει η επικείμενη διοργάνωση. «Όχι. Στις 4 Δεκεμβρίου πάρθηκε μια απόφαση, η οποία δεν μας άρεσε σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός διαγωνισμός. Δεν μας ενέπνεε. Δεν μου άρεσε που δεν θα συμμετέχουν κάποιες άλλες χώρες. Δεν θα υπήρχε ωραίο κλίμα για μένα η Eurovision. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση, πολιτική», συμπλήρωσε.
